新地商場黃金周營業額升逾兩成

推「十一激賞祭」 八天人流增20%

馮秀炎稱，為吸引內地客訪港，新地15大商場部署多重優惠回贈及各式商場慶祝節目，更伙拍內地熱門手機平台如攜程、大眾點評，大派過萬張100元購物及美食現金券，又於旅遊區商場推出高回贈消費優惠，零售市况氣氛熱鬧，有珠寶租戶錄得旅客消費佔黃金周30%交易，人均消費約3萬至3.5萬元，又有換禮優惠活動，名額火速換罄，要在黃金周期間加碼逾30%名額應付旅客需求，丁財兩旺。

另新地（銷售及租賃）代理董事鍾秀蓮表示，旗下12個商場，包括將軍澳東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心等，早前特別推出「十一激賞祭」，當中三大鄰近邊境商場（上水廣場、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊）更送出回程車票及禮包，吸引大批內地客在場內進行多宗大額消費，一連八天黃金周期間（9月30日至10月7日）人流及營業額按年分別錄得20%及25%升幅，並遠勝預期，當中以珠寶金飾及參茸海味等商戶最受惠，人均消費高達1萬元。

鍾又指，三大鄰近邊境商場針對內地客優惠，帶動多宗大手交易，當中上水廣場有顧客於太子珠寶豪花近22萬元，購買兩枚Rolex Yacht Master腕表；屯門錦薈坊有內地旅客於周生生大手購買兩條總值約8.4萬元的999.9黃金頸鏈作送禮用；屯門卓爾廣場則分別錄得一名內地旅客於樓上購買高陞蟲草作保健養生之用，總值逾5.6萬元。