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經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：樓市撥亂反正不容緩

【明報專訊】香港經濟不但尚未復元，現在更如陷泥沼之中。內地的經濟及房地產疲弱，香港固然受影響；而港人對本港的投資市場亦逐漸失卻信心，不論是股票、地產等都大幅萎縮。香港的經濟正逐漸失去了投資市場帶來的動力，要向前亦變得愈來愈困難。

9月份樓市狀况令人搖頭嘆息，整體住宅一手市場成交不夠300宗，二手的成交只有2000多宗，這個低谷不但打擊代理行的經營和代理的生計，政府庫房也不好過。房地產的交易印花稅對稅收有一定比重；淡靜市况令發展商對投地的態度審慎，今年賣地收入不及往年十分之一。政府收入減少，入不敷支的情况愈趨嚴峻。

地產市場的波動，其實不止關乎置業人士的事，同時亦出現連鎖效應，影響整個香港。以筆者所處身的地產代理業為例，已經牽連甚廣。調控市場的政策，不能墨守成規，政府在任何時候都需要隨環境而變。過熱的形勢，政府有責任降溫及管控風險，但同樣地，當投資市場已經出現冰封環境，政府亦有責任「將冰山劈開」。政府也深明香港經濟與地產市場唇齒相依；香港約有125萬戶自住在私人物業的家庭，佔逾半總人口；樓價大跌，除了影響業主的個人財富外，亦會削弱這些家庭的消費意欲，可想而知對香港影響有多深遠。

現時樓市的恐慌氣氛不斷擴散，緩慢的決策只會加深香港的創傷。雖然近期財政司長已轉了口風，但現在仍未有任何決策出台，難道是寧願任由現狀繼續維持，看看香港是否可以「置之死地而後生」？

現屆政府的口號是「以結果為目標」，但明知這是撥亂反正之舉，卻遲遲未有結果，最後等到目標出現時，樓市恐怕已欲救無從。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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