陳永傑：美料維持高息 股樓添波動

美國樓市截至今年7月份最新數據，樓價回到歷史高峰，超越去年6月頂位0.6%，但美股3大指數經已出現顯著回吐，走勢欠佳。預計全球樓市股市變得反覆。

被視為偏鷹派的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里表示，美國經濟意外強勁，聯儲局可能進一步加息，並在一段時間內保持高息，為經濟降溫，促使通脹率下降至2%。

聯儲局9月維持利率目標範圍在5.25至5.5厘不變，表明加息尚未完成。大多數決策者認為年底前再加息一次，可能是合適的，當中包括卡什卡里。

卡什卡里指出，明年通脹若預期般降溫，聯儲局將需要減息以防止政策過度收緊。儘管大幅加息，但消費者支出保持強勁，令他驚訝。

芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比認為，美國通脹率持續高於2%目標風險，仍然大過政策過度收緊風險。應該要全力達至通脹回到目標水平，在決定是否需要進一步加息時，聯儲局會見機行事。

古爾斯比指出，現階段聯儲局政策辯論不再是還會進一步加息多少，而是利率需要維持在見頂水平多久。

聯儲局點陣圖顯示，今年仍有1次加息0.25厘機會，明年只減息0.5厘，減幅低過6月時預測的1厘，是一個壞訊號。加上原先估計明年5月減息0.25厘，現在延遲至8月，必令投資市場失望。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]