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經濟
2023年10月9日星期一
技術取勝
投資策略
外資基投認購新股比例大減逾65% 分析：受IPO淡風地緣風險美加息影響
奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡
近年基投紛損手 投資商湯快手中伏
高瓴紅杉是否屬外資 成統計分類最大難題
以巴戰事衝擊未明 北水回歸料撐港股
瑞銀李智穎：中資五板塊看好 防守增長兼備
美何時減息暫難下定論 視乎經濟數據
電池跌價急 睇好中資電動車股
中資醫療股 較看好CXO
無人零售商友寶 未擺脫虧損
創辦人王濱曾做修理工 獲阿里做伙伴
HKT聯盟試推物業代幣化貸款 伙虛銀眾安意博BCG 結合數碼港元
碧桂園傳再有境外債未付利息
聖諾治原位癌候選藥 擬伙大藥廠助市場化
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
大型測試獲馬會資助
李澄幸：綠債以外 美國債收益率4.8厘可考慮
環球經濟數據
金子：5G上客加快 中移Call 17697
張兆聰：上實市帳率低 可小注炒私有化
張兆聰：特斯拉股價硬淨可留意
伍禮賢：申洲兩大客銷售加快 有利提升訂單
王良享：資金料回流中國 人幣回升指日可待
陳大為：當年GameStop事件帶來的聯想
袁國守：回想揸中移 財不入急門
謝偉銓：「聯廈聯管」助改善舊區環境
私貸息低見1.33厘 須符優惠條款
沈永年：北上置業宜揀大城市靚景盤
李國樑：程式接管財富的序幕
許健生：智能機械人 科技新戰場
陳正犖：澳元後市留意通脹薪酬數據
溫傑：新秀麗業績前景亮麗 待回吐分段部署
袁國守：北水歸位 有望為港股定驚
林少陽：港股偷步彈 宜忍手免接火棒
技術取勝：藥明生物處上升通道
李聲揚：地產股下跌真正原因
蔡金強：德國人到了決定自己命運時刻
艾雲豪：「金融外交大使」是怎樣煉成的？
李順威：生物燃料等增產 影響石油需求
劉思明：債息短線或見頂 有利科指彈
瑞銀亞洲：股價重上300元 騰訊購19818
摩根大通亞洲：外資淨賣出 日經沽10929
周顯：恒大意外准復牌 誘債主以股代債
王弼：撤辣提高港樓投資價值
曾淵滄：恒大縱倒閉 內銀股價料受累微
湯文亮：不會擔心樓價下跌而賣樓
陳永傑：美料維持高息 股樓添波動
廖偉強：樓市撥亂反正不容緩
布少明：減賣地或是穩樓市信號
馬泰陽：賣地進帳不穩影響庫房收入
ONE SOHO新增3億備用貸款予買家 四成單位待售 最快本周推新按揭計劃
颱風下嘉湖連錄兩成交
文具佬8.3萬租賭王三太上環舖 加租一成
新地商場黃金周營業額升逾兩成
家庭客3.48萬租YOHO MIDTOWN四房戶
The Stellar賞日夜繁華景象
朗城滙交投淡 兩房業主蝕近兩成
善用逆按揭防長壽退休金不足
技術取勝：藥明生物處上升通道
【明報專訊】網易處50周線之上（圖）
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外資基投認購新股比例大減逾65% 分析：受IPO淡風地緣風險美加息影響
奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡
近年基投紛損手 投資商湯快手中伏
高瓴紅杉是否屬外資 成統計分類最大難題
以巴戰事衝擊未明 北水回歸料撐港股
瑞銀李智穎：中資五板塊看好 防守增長兼備
美何時減息暫難下定論 視乎經濟數據
電池跌價急 睇好中資電動車股
中資醫療股 較看好CXO
無人零售商友寶 未擺脫虧損
創辦人王濱曾做修理工 獲阿里做伙伴
HKT聯盟試推物業代幣化貸款 伙虛銀眾安意博BCG 結合數碼港元
碧桂園傳再有境外債未付利息
聖諾治原位癌候選藥 擬伙大藥廠助市場化
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
大型測試獲馬會資助
李澄幸：綠債以外 美國債收益率4.8厘可考慮
環球經濟數據
金子：5G上客加快 中移Call 17697
張兆聰：上實市帳率低 可小注炒私有化
張兆聰：特斯拉股價硬淨可留意
伍禮賢：申洲兩大客銷售加快 有利提升訂單
王良享：資金料回流中國 人幣回升指日可待
陳大為：當年GameStop事件帶來的聯想
袁國守：回想揸中移 財不入急門
謝偉銓：「聯廈聯管」助改善舊區環境
私貸息低見1.33厘 須符優惠條款
沈永年：北上置業宜揀大城市靚景盤
李國樑：程式接管財富的序幕
許健生：智能機械人 科技新戰場
陳正犖：澳元後市留意通脹薪酬數據
溫傑：新秀麗業績前景亮麗 待回吐分段部署
袁國守：北水歸位 有望為港股定驚
林少陽：港股偷步彈 宜忍手免接火棒
技術取勝：藥明生物處上升通道
李聲揚：地產股下跌真正原因
蔡金強：德國人到了決定自己命運時刻
艾雲豪：「金融外交大使」是怎樣煉成的？
李順威：生物燃料等增產 影響石油需求
劉思明：債息短線或見頂 有利科指彈
瑞銀亞洲：股價重上300元 騰訊購19818
摩根大通亞洲：外資淨賣出 日經沽10929
周顯：恒大意外准復牌 誘債主以股代債
王弼：撤辣提高港樓投資價值
曾淵滄：恒大縱倒閉 內銀股價料受累微
湯文亮：不會擔心樓價下跌而賣樓
陳永傑：美料維持高息 股樓添波動
廖偉強：樓市撥亂反正不容緩
布少明：減賣地或是穩樓市信號
馬泰陽：賣地進帳不穩影響庫房收入
ONE SOHO新增3億備用貸款予買家 四成單位待售 最快本周推新按揭計劃
颱風下嘉湖連錄兩成交
文具佬8.3萬租賭王三太上環舖 加租一成
新地商場黃金周營業額升逾兩成
家庭客3.48萬租YOHO MIDTOWN四房戶
The Stellar賞日夜繁華景象
朗城滙交投淡 兩房業主蝕近兩成
善用逆按揭防長壽退休金不足
外資基投認購新股比例大減逾65% 分析：受IPO淡風地緣風險美加息影響
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