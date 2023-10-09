溫傑：新秀麗業績前景亮麗 待回吐分段部署

隨着中國重新開放及全球旅遊業的持續復蘇，集團業務顯著改善。上半年經撇除俄羅斯影響（集團已於去年7月1日完成出售其俄羅斯業務）的銷售淨額按年增加40.9%，所有地區的銷售復蘇均顯著加速，尤其是於亞洲。撇除匯兌及俄羅斯影響，亞洲、北美洲、歐洲及拉丁美洲的銷售淨額分別按年增長86.7%、25.3%、30.3%及26.5%。若與2019年上半年相比（即疫情前），集團今年上半年的銷售淨額增加16.2%，前述四大洲的銷售淨額分別按年增長18%、1.3%、26.6%及69%。今年上半年中國銷售按年急升86.1%（若撇除匯兌影響升幅更達99.6%）至1.41億美元，取代印度成為亞洲佔比最重的國家，佔比為20.3%，印度則佔18.2%。值得留意的是，中國銷售淨額較2019年上半年仍減少2.8%（按不變匯率基準計算減少0.1%），顯示尚有顯著上升空間。基於相同比較，新加坡及印度分別增長107.2%及52.4%。

受惠旅業復蘇 回吐至25元分段吸

除銷售增加，今年上半年集團毛利率較去年同期的55.7%，增長310個基點至58.8%。根據管理層所表示，增長主要受毛利率最高的亞洲地區在銷售淨額中的佔比增加所推動（比率升至39.1%）。此外，毛利率增長受惠於Tumi品牌在總銷售淨額的佔比上升、渠道組合變化及促銷活動整體減少等其他因素。受惠銷售淨額及毛利率的強勁表現，以及嚴格的開支管理，集團期內大幅提升盈利能力。今年上半年經調整EBITDA利潤率上升至18.8%，去年同期則為15.4%，每股基本盈利0.106美元，按年增170%。

基於銷售持續復蘇及盈利能力顯著上升，集團擬於2024年恢復年度現金分派，對投資者而言屬好消息。集團對下半年增長前景充滿信心，預期隨着旅遊業持續回升，有望以更高的經營利潤率進一步提升銷售淨額。當中，管理層特別提到中國，預計內地出境旅遊人數將加速增長，有利集團業務進一步向好。

整體而言，集團已完全擺脫疫情影響，預料下半年可受惠全球旅遊需求的持續增長。看好新秀麗的投資者，考慮到股價近月已顯著揚升，宜待溫和回吐至25元以下水平才分段吸納，首個阻力為8月18日的近期高位27.95元，如成功突破有望上試30水平，跌破22元或需先行減持。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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凱基亞洲投資策略部主管

[溫傑 溫研股海]