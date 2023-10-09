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經濟
許健生 前沿科技

投資策略

許健生：智能機械人 科技新戰場

【明報專訊】俄烏戰爭快兩年，筆者對打仗新聞冇乜興趣，但執筆那天見到烏克蘭工程師研發了一台Combat Robot戰鬥機械人「Rage」，聽說好厲害，但睇完張相有少少似中學生的STEM作品。不管筆者如何不喜歡戰爭，但不得不否認從戰爭中會衍生出不少新科技，例如微波爐、雷達及飛機引擎等。近年我們較熟悉機械人，例如以香港科學園為基地的、全球第一個機械人公民Sophia及英國的智能仿人機械人（Humanoid Robot）Ameca，而我們中國6月份在深圳舉行的文博會也展出多台仿人機械人，其中深圳南山的天博智公司正與Disney合作，打造一台類似Iron Man外形的智能機械人。

機械人領域正在以前所未有的速度發展，以具有人形外觀的機械人為首的科技革命正進行着。這些模仿人類形態和行為的機械人正在改變各個領域，從醫療保健、教育到娛樂和個人助理等。

一些開拓者型企業在人形機械人領域取得了重大進展。每一家開創者都有獨特的貢獻：

•漢森機械人的索菲亞（Sophia）：索菲亞不止是一個機械人，她是一個社交型人形機械人，自2016年首次亮相以來就引起了全世界的關注。索菲亞之所以聲名鵲起，是因為她是首個機械人公民，這證明了她先進的社交互動能力。

•豐田的T-HR3：這款第三代人形機械人旨在幫助人類應對各種情境，從家庭和醫療設施到受災地區，甚至外太空。它的遠程控制設計使其能夠安全有效地協助各種任務。

•波士頓動力的Atlas：由DARPA資助，Atlas是一個雙足人形機械人，旨在執行各種搜索和救援任務，展示了機械人在高風險操作中的潛力。

首個機械人公民 社交能力先進

筆者最近也和深圳前海、香港科大博士畢業生、前DJI高管朱虹博士的Enabot洽談合作。她們的EBO X是一款智能裝置，透過V-SLAM全屋建圖系統，能夠精確定位房屋的每個區域。內建了Alexa語音控制系統，透過語音指令EBO X完成簡單的任務。而EBO X即將推出與ChatGPT進行對話的功能，讓使用者可以與EBO X進行更深入的互動。

人形機械人市場正以快速增長的趨勢發展。預測顯示，從2022年的16億美元增長到2032年的驚人2144億美元。這種增長得益於各個領域對人形機械人日益增長的需求，包括個人助理、娛樂、教育、智能工業和醫療保健。

而在亞太地區，特別是印度、中國和日本等國家的需求量高，目前在市場上處於領先地位。然而，人工智能的進步和全球關鍵企業的存在表明，人形機械人市場的增長將成為一個全球現象。

新冠疫情對包括人形機械人在內的所有行業都帶來了重大挑戰，如供應鏈中斷和勞動力短缺影響了開發和生產。然而，該行業表現出了抗壓性，找到了恢復生產和維持收入的方法。在不斷發展的機械人行業中，供應鏈中斷和勞動力短缺等挑戰需要戰略性解決方案，如多擇供應商，建立牢固的關係，採用即時製造以實現彈性。

此外，擁抱遠程工作、提升員工技能、利用自動化、監測風險、保持緩衝庫存，以促進創新並與同行建立網絡。這些策略確保了機械人公司在逆境中持續增長和成功。另外，通過保持敏捷和主動，機械人行業可以克服障礙，引領通往變革未來的道路。展望未來，醫療保健行業為應用人形機械人提供了一個有前途的途徑。從提供安全保障到分發藥品和協助患者，人形機械人可能會革新醫療保健服務。

各領域對人形機械人需求漸增

人形機械人革命正如火如荼，儘管存在挑戰，未來前景還是看好的。人形機械人在各個領域將扮演愈來愈重要的角色，隨着我們不斷創新和推動技術的界限，科幻與現實之間的界線日益模糊。人形機械人的曙光已經來臨，並以我們數十年前無法想像的方式重塑着我們的世界。雖然人工智能及機械人發展的路程中，存在不少爭議及憂慮，但筆者認為我們既要團結一致，又要獨立地解決由人工智能和機械人技術前沿研究而帶來的道德倫理問題，這將對人類文明發展有着深遠的影響。

香港電腦商會主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]

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