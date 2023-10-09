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經濟
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私貸息低見1.33厘 須符優惠條款

【明報專訊】稅季尚未來臨，近日已有實際年利率可低至1.78厘的稅貸產品搶閘推出。若與目前市場上的私人貸款比較，市場不乏實際年利率低於2厘的選擇，有個別私人貸款計入現金回贈後的實際年利率更可低至1.33厘，惟要留意能否符合相關現金回贈優惠的條款。

明報記者 劉敬華

最近中銀香港（2388）推出的中銀分期「易達錢」稅季貸款，以成功提取貸款金額為150萬元，每月平息0.0799厘、零手續費及還款期12個月計算，其實際年利率為1.78厘。該貸款並設早鳥優惠及電子渠道申請優惠，兩優惠的最高現金回贈額均達3000元，由即日起至今年11月15日成功申請並遞交文件，貸款額達5萬元或以上，且還款期達36個月或以上，並於今年12月31日或之前成功提取貸款，便可獲二重現金回贈優惠介乎200元至6000元，視乎實際貸款額而定。

目前市場缺乏稅貸選擇下，對於有緊急借貸需求人士，或要同時考慮私人貸款。一般而言，稅貸利率會較私人貸款低，惟近年不少金融機構為於經濟逐步復蘇的情况下保持私貸產品競爭力，以致在高息環境下市場上仍不乏標榜實際年利率可低於2厘的私人貸款選擇。以東亞「勁快」分期貸款為例，以貸款額100萬元，每月平息0.16厘，還款期12個月及1.2萬元現金回贈計算的實際年利率為1.33厘。

須貸款至少百萬屬全新客等

以此實際年利率比較，吸引力並不遜於稅貸，不過若扣去現金回贈，以同一貸款額、還款期及每月平息計算的實際年利率則為3.58厘，意味一旦未能符合獲得現金回贈的條款，實際年利率有機會逾2厘。根據東亞「勁快」分期貸款的優惠條款，要獲得最高的1.2萬元現金回贈需要符合多項條件，其中包括需為全新客戶兼特選客戶、經網上申請、為支薪戶口客戶，及貸款額達100萬元或以上等，若僅為全新客戶貸款額為10萬元，還款期為12個月，現金回贈金額則為1800元。

還要留意，借貸額及還款期等因素均會影響貸款的實際年利率，如貸款額愈高，實際年利率往往會愈低。若以貸款額50萬元及100萬元，還款期同為12個月作比較，50萬元貸款額方面，是次比較的貸款產品中以中銀分期「易達錢」稅季貸款的4.78厘實際年利率，較為吸引，但要留意此為中銀私人財富客戶的貸款方案。

至於100萬元貸款額方面，則以東亞「勁快」分期貸款的利率較低，實際年利率為3.58厘。此外，部分銀行於同一貸款計劃、相同貸款額及還款期下，或會向不同級別客戶提供不同的實際年利率，如為部分優質客戶，又或是新客戶提供較低的貸款利率優惠，故若有借貸需求，不妨向多於一家銀行查詢因應個人情况可獲的貸款實際年利率，以貨比三家。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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