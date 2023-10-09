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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：回想揸中移 財不入急門

【明報專訊】首次在《Money Monday》 執筆，看看大市找寫作靈感，惟港股表現乏善足陳，近期成交金額僅約800億元，上周五欠缺北水下更不足500億元，好像可談的不多。較肯定的是，目前恒指仍受制於年初至今形成的下降軌，一日未能重上兩萬大關前，難言走出谷底轉勢，故短期只好繼續緊隨國策，從受惠板塊中尋寶。例如新能源車板塊，長遠得益於節能減排國策大方向，行業龍頭比亞迪（1211）國內外電動車銷量都有望持續增長，值得吼實。

然而，大市始終未脫頹勢，即使撈貨，不宜急進，分段收集為上策。有見後市難測，加上第一次跟各位讀者會面，因此來一點回顧，談談自己的「初戀」。說的，當然非個人私生活，而是人生第一次買賣股票的經驗。筆者的「初戀」對象，是中資電訊龍頭中移動（0941），此股於97年10月23日上市，當年筆者剛踏入職場不久，銀行積蓄只有一萬數千，但一如許多「新鮮人」，憑一股勇氣近乎用盡所有「身家」認購中移動新股。

當增長股處上升軌 勿貿然估頂

結果？記憶中抽到兩手，以一手500股，招股價11.68元計算，當年奉獻了11,680元（未計使費）。惜中移動生不逢時，上市時遇上亞洲金融風暴，於98年一度跌穿招股價，但筆者當時胡裏胡塗揸貨近兩年，至99年見帳面賺了一倍即「急急腳」跟中移動「分手」。

往後當然後悔不已，因至千禧年初中移動一度飈至80元，較招股價累升5.8倍；上市10年後，即2007年更創歷史新高，曾見160元，升近12.7倍！汲取的教訓是，當一隻增長股處於上升軌時，不應貿然估頂，宜「順勢」而行，待出現「轉勢」信號，例如14天RSI升至逾70水平（超買），或估值（市盈率）偏高，才逐步獲利也未遲；簡言之，財不入急門。

股息率佳 65元值得「再續前緣」

今天的中移動雖已非當年的增長股，市場甚至視之為公用股，但勝在盈利增長穩定，股息率有近7厘，如斯「體質」健康的個股，買少見少，對筆者來說，現水位約65元值得「再續前緣」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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