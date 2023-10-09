聖諾治原位癌候選藥 擬伙大藥廠助市場化

距商業化料需時兩年

陸陽指出，集團在已有的PNP及GalNAc兩個藥物遞送平台，有治療腫瘤、纖維化、抗病毒及醫美等項目進行臨牀研究。在芸芸進行臨牀研究的產品中，以醫治鱗狀細胞原位癌（isSCC）的STP705候選藥接近商業化階段，料距離正式商業化需時兩年左右。在這個階段，他說：「尋求和大藥廠合作是通行做法，藉此去幫助產品市場化、尋求財務資源」，希望日後在爭取到大藥企的里程碑費用愈快落實愈好。

企業財務事務副總裁葉永基補充，透過和大型醫藥公司在尋找項目去合作期間，建立伙伴關係，並希望未來不斷有新的合作，藉此強化後期的研發能力，增強資金狀况，為產品市場化提供更好的基礎。他更預期，未來集團預計每年約投入4000萬到5000萬美元去開拓管線，會密切監察市場發展，並料集團手持資金最少足夠至明年底運作所需。

除了為將屆商業化的臨牀產品商業化作部署外，陸陽還說，將來要繼續為兩個藥物遞送平台及一系列產品管線不斷去完善及擴闊。另建基於在廣州已有一中小規模生產設施，用作在集團進行臨牀測試時供應進行臨牀研究所需用藥之餘，他表示，未來還計劃在亞洲地區進行商業化生產時擬與多方合作，當中亦有探索在香港生產。現時該集團已經在香港科技園設有研發中心，主要推進臨牀測試，並擬將技術及管線產品推出市場，將更多產品轉化成RNA醫藥。相對其他細胞、基因等治療手法，RNA療法的精準度更高，施藥後具長效作用。首席戰略官戴曉暢還稱，RNA醫藥技術有助找到治病所需靶點，最終縮短開發醫藥時間。