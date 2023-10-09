HKT聯盟試推物業代幣化貸款 伙虛銀眾安意博BCG 結合數碼港元

明報記者 江陵凱

該試點計劃中，HKT會負責電子錢包以作支付之用，VSFG則會負責將抵押品管理及將實體物業連接上區塊鏈（Blockchain）。至於眾安則會在一名測試用戶取得物業代幣後，根據該申請人貸款用途作審核及風險評級，其申請流程與傳統貸款方式類同。當眾安批准及撥款後，該筆貸款會落入申請人的電子錢包，用户可根據申請貸款時所申報的用途，到相關商户使用。在本次試點計劃當中，HKT於旅遊、教育、醫療服務及網購各行業中，分別找來各一家公司來參與是次試驗，並成功使用數碼港元進行交易，待商户收款後，其數碼港元則可作一般之用。

銀行風險管理更有效

BCG董事總經理兼全球合伙人陳威震表示，其試點計劃旨在利用數字貨幣的特定性，以及可與代幣化資產作即時結算的能力，測試可否令流動性較低的傳統資產（如物業、車位等），透過代幣化方式與數碼貨幣接軌，令實體資產內的資金釋放，以推動整體經濟發展。

BCG料可應用到其他資產

陳威震表示，對於銀行而言，透過將物業代幣化再於數碼貨幣結合，及利用數碼貨幣的可編程性（Programmability）指定貸款作某類特定用途，令銀行借貸時的風險管理更加有效，同時亦可將資金更有效地引流到指定行業。他續指，試點計劃亦想實驗可否取替傳統貸款繁複的文件處理過程，從而減少交易費用及資金成本，以降低借貸成本。

陳威震表示，是次試點採用物業作為例子，但理論上亦可應用到其他資產。至於該試點計劃的結果，則要留待10月底開辦的香港金融科技周並連同金管局「先導計劃」報告一同公布。聯盟亦會於金融科技周後，發表白皮書詳細展示試點案例結果及未來發展方向。