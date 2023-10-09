明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

HKT聯盟試推物業代幣化貸款 伙虛銀眾安意博BCG 結合數碼港元

【明報專訊】香港電訊（6823，HKT）聯同虛擬銀行眾安（ZA Bank）、意博金融（VSFG）以及波士頓顧問公司（BCG），於金管局旗下「數碼港元」先導計劃跨業界合作。該聯盟於上周二（3日）完成「物業代幣化擔保貸款」試點測試，成功將實體物業進行代幣化，然後將根據其代幣向銀行申請抵押貸款，獲批一筆特定用途的數碼港元（e-HKD）貸款，並成功於指定商户作交易。

明報記者 江陵凱

該試點計劃中，HKT會負責電子錢包以作支付之用，VSFG則會負責將抵押品管理及將實體物業連接上區塊鏈（Blockchain）。至於眾安則會在一名測試用戶取得物業代幣後，根據該申請人貸款用途作審核及風險評級，其申請流程與傳統貸款方式類同。當眾安批准及撥款後，該筆貸款會落入申請人的電子錢包，用户可根據申請貸款時所申報的用途，到相關商户使用。在本次試點計劃當中，HKT於旅遊、教育、醫療服務及網購各行業中，分別找來各一家公司來參與是次試驗，並成功使用數碼港元進行交易，待商户收款後，其數碼港元則可作一般之用。

銀行風險管理更有效

BCG董事總經理兼全球合伙人陳威震表示，其試點計劃旨在利用數字貨幣的特定性，以及可與代幣化資產作即時結算的能力，測試可否令流動性較低的傳統資產（如物業、車位等），透過代幣化方式與數碼貨幣接軌，令實體資產內的資金釋放，以推動整體經濟發展。

BCG料可應用到其他資產

陳威震表示，對於銀行而言，透過將物業代幣化再於數碼貨幣結合，及利用數碼貨幣的可編程性（Programmability）指定貸款作某類特定用途，令銀行借貸時的風險管理更加有效，同時亦可將資金更有效地引流到指定行業。他續指，試點計劃亦想實驗可否取替傳統貸款繁複的文件處理過程，從而減少交易費用及資金成本，以降低借貸成本。

陳威震表示，是次試點採用物業作為例子，但理論上亦可應用到其他資產。至於該試點計劃的結果，則要留待10月底開辦的香港金融科技周並連同金管局「先導計劃」報告一同公布。聯盟亦會於金融科技周後，發表白皮書詳細展示試點案例結果及未來發展方向。

相關字詞﹕物業抵押 代幣化 數碼貨幣 先導計劃 數碼港元 意博金融 眾安 香港電訊

上 / 下一篇新聞

外資基投認購新股比例大減逾65% 分析：受IPO淡風地緣風險美加息影響
外資基投認購新股比例大減逾65% 分析：受IPO淡風地緣風險美加息影響
奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡
奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡
近年基投紛損手 投資商湯快手中伏
近年基投紛損手 投資商湯快手中伏
高瓴紅杉是否屬外資 成統計分類最大難題
高瓴紅杉是否屬外資 成統計分類最大難題
以巴戰事衝擊未明 北水回歸料撐港股
以巴戰事衝擊未明 北水回歸料撐港股
瑞銀李智穎：中資五板塊看好 防守增長兼備
瑞銀李智穎：中資五板塊看好 防守增長兼備
美何時減息暫難下定論 視乎經濟數據
美何時減息暫難下定論 視乎經濟數據
電池跌價急 睇好中資電動車股
電池跌價急 睇好中資電動車股
中資醫療股 較看好CXO
中資醫療股 較看好CXO
無人零售商友寶 未擺脫虧損
無人零售商友寶 未擺脫虧損
創辦人王濱曾做修理工 獲阿里做伙伴
創辦人王濱曾做修理工 獲阿里做伙伴
碧桂園傳再有境外債未付利息
碧桂園傳再有境外債未付利息
聖諾治原位癌候選藥 擬伙大藥廠助市場化
聖諾治原位癌候選藥 擬伙大藥廠助市場化
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
大型測試獲馬會資助
大型測試獲馬會資助
李澄幸：綠債以外 美國債收益率4.8厘可考慮
李澄幸：綠債以外 美國債收益率4.8厘可考慮
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：5G上客加快 中移Call 17697
金子：5G上客加快 中移Call 17697
張兆聰：上實市帳率低 可小注炒私有化
張兆聰：上實市帳率低 可小注炒私有化
張兆聰：特斯拉股價硬淨可留意
張兆聰：特斯拉股價硬淨可留意
伍禮賢：申洲兩大客銷售加快 有利提升訂單
伍禮賢：申洲兩大客銷售加快 有利提升訂單
王良享：資金料回流中國 人幣回升指日可待
王良享：資金料回流中國 人幣回升指日可待
陳大為：當年GameStop事件帶來的聯想
陳大為：當年GameStop事件帶來的聯想
袁國守：回想揸中移 財不入急門
袁國守：回想揸中移 財不入急門
謝偉銓：「聯廈聯管」助改善舊區環境
謝偉銓：「聯廈聯管」助改善舊區環境
私貸息低見1.33厘 須符優惠條款
私貸息低見1.33厘 須符優惠條款
沈永年：北上置業宜揀大城市靚景盤
沈永年：北上置業宜揀大城市靚景盤
李國樑：程式接管財富的序幕
李國樑：程式接管財富的序幕
許健生：智能機械人 科技新戰場
許健生：智能機械人 科技新戰場
陳正犖：澳元後市留意通脹薪酬數據
陳正犖：澳元後市留意通脹薪酬數據
溫傑：新秀麗業績前景亮麗 待回吐分段部署
溫傑：新秀麗業績前景亮麗 待回吐分段部署
袁國守：北水歸位 有望為港股定驚
袁國守：北水歸位 有望為港股定驚
林少陽：港股偷步彈 宜忍手免接火棒
林少陽：港股偷步彈 宜忍手免接火棒
技術取勝：藥明生物處上升通道
技術取勝：藥明生物處上升通道
李聲揚：地產股下跌真正原因
李聲揚：地產股下跌真正原因
蔡金強：德國人到了決定自己命運時刻
蔡金強：德國人到了決定自己命運時刻
艾雲豪：「金融外交大使」是怎樣煉成的？
艾雲豪：「金融外交大使」是怎樣煉成的？
李順威：生物燃料等增產 影響石油需求
李順威：生物燃料等增產 影響石油需求
劉思明：債息短線或見頂 有利科指彈
劉思明：債息短線或見頂 有利科指彈
瑞銀亞洲：股價重上300元 騰訊購19818
瑞銀亞洲：股價重上300元 騰訊購19818
摩根大通亞洲：外資淨賣出 日經沽10929
摩根大通亞洲：外資淨賣出 日經沽10929
周顯：恒大意外准復牌 誘債主以股代債
周顯：恒大意外准復牌 誘債主以股代債
王弼：撤辣提高港樓投資價值
王弼：撤辣提高港樓投資價值
曾淵滄：恒大縱倒閉 內銀股價料受累微
曾淵滄：恒大縱倒閉 內銀股價料受累微
湯文亮：不會擔心樓價下跌而賣樓
湯文亮：不會擔心樓價下跌而賣樓
陳永傑：美料維持高息 股樓添波動
陳永傑：美料維持高息 股樓添波動
廖偉強：樓市撥亂反正不容緩
廖偉強：樓市撥亂反正不容緩
布少明：減賣地或是穩樓市信號
布少明：減賣地或是穩樓市信號
馬泰陽：賣地進帳不穩影響庫房收入
馬泰陽：賣地進帳不穩影響庫房收入
ONE SOHO新增3億備用貸款予買家 四成單位待售 最快本周推新按揭計劃
ONE SOHO新增3億備用貸款予買家 四成單位待售 最快本周推新按揭計劃
颱風下嘉湖連錄兩成交
颱風下嘉湖連錄兩成交
文具佬8.3萬租賭王三太上環舖 加租一成
文具佬8.3萬租賭王三太上環舖 加租一成
新地商場黃金周營業額升逾兩成
新地商場黃金周營業額升逾兩成
家庭客3.48萬租YOHO MIDTOWN四房戶
家庭客3.48萬租YOHO MIDTOWN四房戶
The Stellar賞日夜繁華景象
The Stellar賞日夜繁華景象
朗城滙交投淡 兩房業主蝕近兩成
朗城滙交投淡 兩房業主蝕近兩成
善用逆按揭防長壽退休金不足
善用逆按揭防長壽退休金不足