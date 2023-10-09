創辦人王濱曾做修理工 獲阿里做伙伴

【明報專訊】友寶在線創辦人王濱在內地亦可算是一個傳奇人物。綜合內媒報道，現年56歲的王濱1987年於四川警察學校畢業後，便進入當地警局任職，到30歲稱因不想過「一眼望到頭」的日子，決定辭去公職，並南下深圳做修理工，數年便將公司發展為珠三角洲最大的起重機維修商；到1999年王濱又再轉行，靠賺來的第一桶金，投身證券行業，乘着市况興起又賺了一筆。兩年後，創立了深圳市網興科技，提供以短訊形式為主的移動增值服務，就是當年曾盛行的彩鈴下載、短訊遊戲等。有關生意愈做愈大，至2004年引來新浪以1.5億美元收購，王濱亦因而進入新浪成為新浪高級副總裁，主要負責公司無線業務部門整體運作，直至2010年2月離開；而在新浪期間，王濱亦以天使投資人身分活躍於互聯網，並成為由阿里巴巴（9988）創辦人馬雲成立的雲峰基金合伙人，與阿里系自始建立緊密合作關係，2011年王濱創立友寶在線以來，阿里巴巴一直為重要合作伙伴、甚至阿里旗下螞蟻於2019年入股友寶。