明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新股巡禮

無人零售商友寶 未擺脫虧損

【明報專訊】筆者總對「無人商店」感到疑惑，無人的商店，生意怎支持下去？說笑而已，無人商店的「無人」是指沒有店員，所謂「無人零售行業」，其實是以我們日常生活經常接觸的自動售貨機佔有絕對主導地位。內地最大自動售貨機經營商友寶在線上月底通過港交所上市聆訊，或快將在港招股，集團自2020以來仍未能獲利，預計今年全年仍將錄得虧損，但有信心2025年能扭虧為盈。

撰文 旻晞

友寶曾於去年5月及12月遞表來港上市，未竟全功，至今年8月遞表終於上月底過會，聯席保薦人為中信建投國際及華泰國際。其實友寶亦曾於2016年在內地新三板掛牌，直至2019年3月退市。

內地自動售貨機一哥 具發展空間

公司成立於2011年，主要業務是於內地經營自動售貨機。以去年商品總額計，佔市場份額7.6%，排名第二位是農夫山泉（9633），市佔率為3.5%。截至今年6月底，友寶於內地網絡擁有61,888個自動售貨友寶點位，遍佈157個城市及28個省級行政區，理所當然主要集中於一線城市及新一線城市，兩者佔友寶點位總數的65%。

不過對於日本自動售貨機的密度及滲透率，香港人印象應相對深刻，若追上日本市場的模式，內地市場應仍有很大發展空間。事實上，截至2022年底，內地僅8.8%的潛在可用地點設有自動售貨機，研究報告估計截至2027年自動售貨機的線下場地滲透率預計升至15.6%，尤其是目前大量潛在銷售點類別，如公共服務場所及餐廳都呈現巨大市場潛力。因此，報告預期內地自動售貨機零售市場的總收益預期將快速增長，2022年至2027年的複合年增長率為20.7%。

上文提及的無人商店，早幾年於內地亦曾出現一股熱潮，但自2018年初起，市場始終無法吸引穩定的消費者流量而逐漸縮減。反之，與其他無人零售市場的趨勢相反，線下快消品市場及自動售貨機零售市場的總銷售額保持增長。事實上，內地無人零售市場一直仍是以自動售貨機為主導，過去5年佔整體無人零售市場總銷售額比率一直保持至少在93%以上。

一部自動售貨機，機身本身亦是一個絕佳的廣告展示位置。故不難理解，友寶收入來源除經營自動售貨機，廣告亦是其收入來源之一，2020年廣告收益一度佔集團收入逾一成，但至今年上半年收入佔比已回落至僅4.5%。廣告收入佔比下跌，主要仍是新冠疫情的影響，尤其是2022年，集團廣告收益便急跌兩成，成為拖累去年收入下跌的主因。

此外，集團亦有銷售及租賃自動售貨機。歸納「其他」項目的收入，是在內地提供移動設備分銷服務、迷你KTV（卡拉OK）服務及迷你KTV銷售及租賃等營運系統支援。有關收入不可小覷，2021年收入佔比曾高達16%，即使至今年上半年其收入佔比亦有7%，較同期廣告收益佔比更高。

收入波動 受疫情經濟放緩影響

從附圖看，近年友寶收入比較波動，尤其2022收入倒退逾半成；主因有如上述受新冠疫情，以致內地經濟增長放緩影響；但更值得關注是近年不論收入是增或退，友寶始終未能擺脫虧損的命運，2020年至今年上半年，累計虧損已合共18億元人民幣。虧損主要源自經營成本始終未能有效降低，這相當部分來自物流及運輸開支、網絡擴張及優化的機器折舊等等因素。公司指，為更好管理成本及開支，已採取多項措施，包括利用其數據驅動存貨及運營管理系統以降低商品採購成本，並利用共享及進一步數碼化及自動化其營運以減少經營開支。即使如此，集團在臨時招股文件預計今年仍將錄得虧損，但預計2025年能扭虧為盈。

連年虧損，雖則經營活動所得現金大體保持淨流入，但上市前融資仍是不可或缺。這包括2019年8月完成的16億元人民幣融資，當中便引入螞蟻集團，當時公司估值已屆72億元人民幣。而其他投資者還包括凱雷投資、北極光創投、雲峰基金等。留意是友寶是採用「同股不同權」結構，創辦人王濱及一致行動人士陳昆嶸持股21.07%，卻擁有53.57%投票權；而螞蟻集團旗下上海雲鑫為第二大股東，持股16.68%及持投票權9.81%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

相關字詞﹕友寶在線 旻晞 新股巡禮

上 / 下一篇新聞

外資基投認購新股比例大減逾65% 分析：受IPO淡風地緣風險美加息影響
外資基投認購新股比例大減逾65% 分析：受IPO淡風地緣風險美加息影響
奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡
奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡
近年基投紛損手 投資商湯快手中伏
近年基投紛損手 投資商湯快手中伏
高瓴紅杉是否屬外資 成統計分類最大難題
高瓴紅杉是否屬外資 成統計分類最大難題
以巴戰事衝擊未明 北水回歸料撐港股
以巴戰事衝擊未明 北水回歸料撐港股
瑞銀李智穎：中資五板塊看好 防守增長兼備
瑞銀李智穎：中資五板塊看好 防守增長兼備
美何時減息暫難下定論 視乎經濟數據
美何時減息暫難下定論 視乎經濟數據
電池跌價急 睇好中資電動車股
電池跌價急 睇好中資電動車股
中資醫療股 較看好CXO
中資醫療股 較看好CXO
創辦人王濱曾做修理工 獲阿里做伙伴
創辦人王濱曾做修理工 獲阿里做伙伴
HKT聯盟試推物業代幣化貸款 伙虛銀眾安意博BCG 結合數碼港元
HKT聯盟試推物業代幣化貸款 伙虛銀眾安意博BCG 結合數碼港元
碧桂園傳再有境外債未付利息
碧桂園傳再有境外債未付利息
聖諾治原位癌候選藥 擬伙大藥廠助市場化
聖諾治原位癌候選藥 擬伙大藥廠助市場化
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
大型測試獲馬會資助
大型測試獲馬會資助
李澄幸：綠債以外 美國債收益率4.8厘可考慮
李澄幸：綠債以外 美國債收益率4.8厘可考慮
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：5G上客加快 中移Call 17697
金子：5G上客加快 中移Call 17697
張兆聰：上實市帳率低 可小注炒私有化
張兆聰：上實市帳率低 可小注炒私有化
張兆聰：特斯拉股價硬淨可留意
張兆聰：特斯拉股價硬淨可留意
伍禮賢：申洲兩大客銷售加快 有利提升訂單
伍禮賢：申洲兩大客銷售加快 有利提升訂單
王良享：資金料回流中國 人幣回升指日可待
王良享：資金料回流中國 人幣回升指日可待
陳大為：當年GameStop事件帶來的聯想
陳大為：當年GameStop事件帶來的聯想
袁國守：回想揸中移 財不入急門
袁國守：回想揸中移 財不入急門
謝偉銓：「聯廈聯管」助改善舊區環境
謝偉銓：「聯廈聯管」助改善舊區環境
私貸息低見1.33厘 須符優惠條款
私貸息低見1.33厘 須符優惠條款
沈永年：北上置業宜揀大城市靚景盤
沈永年：北上置業宜揀大城市靚景盤
李國樑：程式接管財富的序幕
李國樑：程式接管財富的序幕
許健生：智能機械人 科技新戰場
許健生：智能機械人 科技新戰場
陳正犖：澳元後市留意通脹薪酬數據
陳正犖：澳元後市留意通脹薪酬數據
溫傑：新秀麗業績前景亮麗 待回吐分段部署
溫傑：新秀麗業績前景亮麗 待回吐分段部署
袁國守：北水歸位 有望為港股定驚
袁國守：北水歸位 有望為港股定驚
林少陽：港股偷步彈 宜忍手免接火棒
林少陽：港股偷步彈 宜忍手免接火棒
技術取勝：藥明生物處上升通道
技術取勝：藥明生物處上升通道
李聲揚：地產股下跌真正原因
李聲揚：地產股下跌真正原因
蔡金強：德國人到了決定自己命運時刻
蔡金強：德國人到了決定自己命運時刻
艾雲豪：「金融外交大使」是怎樣煉成的？
艾雲豪：「金融外交大使」是怎樣煉成的？
李順威：生物燃料等增產 影響石油需求
李順威：生物燃料等增產 影響石油需求
劉思明：債息短線或見頂 有利科指彈
劉思明：債息短線或見頂 有利科指彈
瑞銀亞洲：股價重上300元 騰訊購19818
瑞銀亞洲：股價重上300元 騰訊購19818
摩根大通亞洲：外資淨賣出 日經沽10929
摩根大通亞洲：外資淨賣出 日經沽10929
周顯：恒大意外准復牌 誘債主以股代債
周顯：恒大意外准復牌 誘債主以股代債
王弼：撤辣提高港樓投資價值
王弼：撤辣提高港樓投資價值
曾淵滄：恒大縱倒閉 內銀股價料受累微
曾淵滄：恒大縱倒閉 內銀股價料受累微
湯文亮：不會擔心樓價下跌而賣樓
湯文亮：不會擔心樓價下跌而賣樓
陳永傑：美料維持高息 股樓添波動
陳永傑：美料維持高息 股樓添波動
廖偉強：樓市撥亂反正不容緩
廖偉強：樓市撥亂反正不容緩
布少明：減賣地或是穩樓市信號
布少明：減賣地或是穩樓市信號
馬泰陽：賣地進帳不穩影響庫房收入
馬泰陽：賣地進帳不穩影響庫房收入
ONE SOHO新增3億備用貸款予買家 四成單位待售 最快本周推新按揭計劃
ONE SOHO新增3億備用貸款予買家 四成單位待售 最快本周推新按揭計劃
颱風下嘉湖連錄兩成交
颱風下嘉湖連錄兩成交
文具佬8.3萬租賭王三太上環舖 加租一成
文具佬8.3萬租賭王三太上環舖 加租一成
新地商場黃金周營業額升逾兩成
新地商場黃金周營業額升逾兩成
家庭客3.48萬租YOHO MIDTOWN四房戶
家庭客3.48萬租YOHO MIDTOWN四房戶
The Stellar賞日夜繁華景象
The Stellar賞日夜繁華景象
朗城滙交投淡 兩房業主蝕近兩成
朗城滙交投淡 兩房業主蝕近兩成
善用逆按揭防長壽退休金不足
善用逆按揭防長壽退休金不足