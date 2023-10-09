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經濟
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電池跌價急 睇好中資電動車股

【明報專訊】瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎上文已介紹中資消費、電訊及科網股的投資亮點，跟着她將會分析另一焦點板塊──中資電動車股。她透露，由於佔電動車生產成本近半的電池近月價格明顯下跌，有利電動車股及不利電池股，故該行目前看好電動車股多於電池股。

李智穎指出，中國電動車銷量今年以來延續近年高速增長趨勢，按年增長逾30%，而且在碳達峰及碳中和的目標下，國策亦繼續支持電動車的發展，料電動車在整體汽車市場佔有率將與日俱升，帶動電動車銷量向好；加上中國電動車亦已具備全球競爭力，近年出口數量大幅增加，料此趨勢仍會持續，故該板塊存在很多投資機會。

今年以來，電動車生產商比亞迪（1211）、小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）股價逆市向好，大幅跑贏在A股上市的電動車電池龍頭股寧德時代（深：300750），李智穎不評論個股，但指近月內地電動車電池價格明顯下跌，不利電池股，卻有利電動車的電池採購成本下降。

內地電池競爭加劇 現減價戰

李智穎表示：「內地眾多行業向來也面對激烈競爭，例如某一大牌子的鋰電池過去毛利率十分理想，其他商家留意到此生意這麼好賺於是便加入競爭，這些新入場的鋰電池企業要與該龍頭企業競爭，產品價格一定要夠低，所以出現了價格戰。過去我們假設每枚電池可以賺較多錢，現時賺錢少了，該鋰電池龍頭股盈利及估值亦要下調」。

歐盟高級官員上月中宣布將對中國電動汽車補貼展開調查，而美國汽車工人聯合會（UAW）在密歇根州發動罷工規模愈鬧愈大之際，美國汽車巨頭福特（美：F）前周宣布，暫停與寧德時代合資在密歇根州投資35億美元的電池廠建設計劃，令人擔心中國電動車及電池企業在歐洲及美國拓展計劃受挫。

中國電動車物有所值 出口歐不存補貼

李智穎則認為，中國電動車在歐盟國家的銷售，不存在補貼的情况：「首先，與中國某間電動車公司現在泰國市場佔有率已排名前列不同，目前中國電動車只是剛開始探索歐洲的市場，佔有率相對不高。第二，現時中國電動車在歐盟市場主攻高端市場，原因是在電池技術上有優勢，故每次充電後可行車里程（mileage）較當地電動車品牌高，故此售價亦較高，這便證明中國電動車在當地非以低價競爭，而是以物有所值（value for money）去提升競爭力」。

根據李智穎的分析，中國電動車企業與歐洲同業比較成本較低、競爭力較高，原因是具備完整的產業鏈，並非靠政府補貼所致：「根據瑞銀投資銀行的分析，中國與歐洲電動車比較，最大優勢是成本，中國電動車成本低歐洲同業很多，當中，最重要是中國電動車鋰電池成本很低，亦已控制全球頗高比例的鋰礦資源」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕寧德時代(深：300750) 比亞迪(1211) 中資電動車股 瑞銀財富管理李智穎

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