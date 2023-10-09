瑞銀李智穎：中資五板塊看好 防守增長兼備

明報記者 葉創成

攝影 黃志東

「2023瑞銀創新科技行業CEO高峰會」本周在本港舉行前夕，瑞銀財富管理李智穎上周四接受《Money Monday》專訪，除了分析中國科技最新亮點外，亦因應記者的提問談及該行對中國股市的最新看法，值得讀者重視。

由於內地上周仍處於長達8日的中秋國慶長假期，港股上周二假期復市後，表現主要由外圍、特別是美國10年期國債孳息率走勢主導，該被視為全球資產定價指標的利率上周曾延續近月升勢，最高報4.8852厘，屬2007年7月以來高位，恒指上周三亦跌至今年以來低位17,094點。不過，李智穎強調，對於港股來說，最重要的因素是內地經濟前景，她認為恒指市盈率現已跌至近9倍（見圖1），已反映很多負面消息。

採「槓鈴策略」 揸中資電訊消費科網股等

李智穎表示：「其實恒指成分股盈利預測在9月被大幅下調，原因是內地7、8月經濟數據不理想，故市場看淡第三季業績。目前我們期望內地經濟增長在第四季會改善，即使暫時或未見底，應該亦已很接近底部，其中一個關鍵因素是要看房地產市場何時穩步回升，背景是我們見到政府近月已推出很多穩定樓市政策，除了不少二線城市，一線城市廣州亦已放寬限購，第四季要看看地產銷售會否因此慢慢回升，從而拉動消費，這便可穩定投資者的信心」。

在目前港股不明朗因素仍然較多的情况下，李智穎透露，該行在中國股市採用「槓鈴策略」，一方面持有中資電訊等防守股，另一方面亦持有中資消費、科網等增長股：「根據槓鈴策略，我們一方面會持有比較保守、穩陣的股票，希望穩住下行風險（downside protection）；另一方面，我們期望隨着內地房地產市場好轉，令消費、科網等增長股可以向好」。

觀望內房能否回穩 消費增長會否加快

李智穎舉例說，即使內地7、8月零售銷售增長遜市場預期，但近日某家國際體育用品公司公布最新業績顯示，集團上季在內地銷售理想，這不單令它股價上升，亦帶動在本港上市、它的內地分銷商股價逆市向好，可見即使整體市况偏弱，個別股票仍有投資機會。

向前望的話，李智穎認為，首先要看本月稍後時間公布的內地上月經濟數據，當中，零售銷售增長會否回升及地產銷售跌幅會否收窄屬關鍵，跟着便要看11月11日的「雙十一節」互聯網銷售的表現。

AI可應用於日常工作 用戶願付費

雖然傳統金融理論指低息環境有利股市，但在今年以來美國加息及中國減息（見圖2）背景下，恒指及滬深300指數期內表現仍遠遠跑輸美股標指（見圖3），相信令不少中國股票投資者感到失望。李智穎分析，標指升勢集中在7隻受惠人工智能發展的科技股（見表），她作為ChatGPT付費用戶亦看好該新興科技的前景：「ChatGPT僅僅需要5日便獲100萬用戶下載，上客量之快在眾多熱門應用程式（Apps）中稱冠，而且現時亦有不少用戶願意付費。目前很多人會把ChatGPT所採用的大語言模型（Large Language Model，LLM，是一種人工智能模式，旨在理解和生成人類語言）與元宇宙（Metaverse）比較，我覺得最大分別是大語言模型可以應用於日常生活及工作，因此很多人願意付錢以使用該服務，而元宇宙卻非如此」。

在今年3月30日見報的《明報》「名人樓市論壇」欄目，立法會議員謝偉俊表示，隨着ChatGPT等人工智能愈來愈普及，可能會令本港部分律師行結業：「由於科技的發達及進步，人工智能普及後，我們平日律師樓做兩、三日的研究，人工智能可能5分鐘便搞掂，這可以節省很多人力需求，這是威脅整個行業的」。李智穎則指出，由於ChatGPT的確可以幫助她的日常工作，例如可以就某些專門的問題迅速提供答案，故她亦願意就此每月付費，而既然有不少人認為ChatGPT將可改變或取代某些工種，從中可見該人工智能應用程式的巨大潛力。

AI下一階段焦點料為軟件股

微軟（美：MSFT）於7月曾經公布，即將推出的Office人工智能助手Microsoft 365 Copilot的每名用戶月費為30美元。李智穎估計，Microsoft 365 Copilot與ChatGPT一樣採用大語言模型，而且具備目前ChatGPT缺乏、將語音即時轉化為文字等功能，相信推出後會受歡迎，推動人工智能在全球廣泛被應用。李智穎表示：「如果它可以吸納到海量收費用戶，而這些用戶使用後對它形成依賴，之後每月付款，便意味着人工智能被廣泛應用，即所謂的『落到地』」。她續說，今年以來美國科技股中以晶片股最受惠於人工智能熱潮，相信下一階段的焦點便是軟件股。

加息不利影響浮現 美股上月已轉弱

不過，李智穎亦指出，隨着美國聯儲局大幅加息所帶來不利影響浮現，該7隻科技股以及標指上月開始亦已轉弱，料美股本季將會繼續面對挑戰及考驗。

李智穎表示：「首先，即使標普500指數由500隻成分股組成，但年初至今標指升勢集中在該7隻科技股，換言之，剩餘的493隻標指成分股表現相對一般；第二，美國科技股作為一個增長板塊，應該需要投資很多資金研發，但在目前美國息率高達5厘多的情况下，投資回報未必能夠高於借貸成本，這或會令科技股在做新一輪研發投資時卻步，這亦可以解釋何以該板塊在9月以來股價亦已出現調整」。

人工智能亦屬中國科技最新亮點

至於中國科技最新亮點，李智穎認為亦是人工智能，某隻中資科網龍頭股早於今年首季亦推出相關業務，股價至今跑贏同業，而另一科網龍頭股近日亦已推出類似產品。她續說，中資科網龍頭股的人工智能業務商業模式與ChatGPT不同，暫時服務的客戶主要是企業而非個人，可以被視為企業解決方案（enterprise solution），幫助企業分析其客戶消費習慣、促成更多生意，過程中亦可吸引企業使用其雲計算服務。

李智穎認為，中資科網龍頭股目前普遍持有淨現金，不需要借貸亦可以增加投資人工智能業務，而且內地目前處於低息環境，加上人工智能行業獲國策支持，故即使有關公司日後需要就此借貸，估計資金成本亦不高，這是對比美國同業的相對優勢。

至於中資科網龍頭股今年以來股價表現普遍並不理想，李智穎分析，主要是受到內地宏觀經濟及地緣政治影響，而她認為，假如內地第四季房地產銷售回升，從而拉動消費，可望穩定投資者對中國股票的信心，屆時中資科網龍頭股亦會受惠。

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