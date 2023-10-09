明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

瑞銀李智穎：中資五板塊看好 防守增長兼備

【明報專訊】港股上周初跟着外圍股市向下，恒指周三最低報17,094點，屬今年以來低位，即使周四周五反彈，全周仍然下跌323點或1.82%，本周市場觀望內地在長假期後公布的經濟數據及政策方向，今期封面故事專訪瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎分析最新形勢。李智穎認為，恒指市盈率現已跌至近9倍，已反映很多壞消息，若內地房地產市場能夠回穩，可望穩定市場信心，目前該行在中國股市採用「槓鈴策略」（Barbell Strategy），一方面持有中資電訊等防守股，另一方面亦持有中資消費、科網、電動車及醫療等增長股。

明報記者 葉創成

攝影 黃志東

「2023瑞銀創新科技行業CEO高峰會」本周在本港舉行前夕，瑞銀財富管理李智穎上周四接受《Money Monday》專訪，除了分析中國科技最新亮點外，亦因應記者的提問談及該行對中國股市的最新看法，值得讀者重視。

由於內地上周仍處於長達8日的中秋國慶長假期，港股上周二假期復市後，表現主要由外圍、特別是美國10年期國債孳息率走勢主導，該被視為全球資產定價指標的利率上周曾延續近月升勢，最高報4.8852厘，屬2007年7月以來高位，恒指上周三亦跌至今年以來低位17,094點。不過，李智穎強調，對於港股來說，最重要的因素是內地經濟前景，她認為恒指市盈率現已跌至近9倍（見圖1），已反映很多負面消息。

採「槓鈴策略」 揸中資電訊消費科網股等

李智穎表示：「其實恒指成分股盈利預測在9月被大幅下調，原因是內地7、8月經濟數據不理想，故市場看淡第三季業績。目前我們期望內地經濟增長在第四季會改善，即使暫時或未見底，應該亦已很接近底部，其中一個關鍵因素是要看房地產市場何時穩步回升，背景是我們見到政府近月已推出很多穩定樓市政策，除了不少二線城市，一線城市廣州亦已放寬限購，第四季要看看地產銷售會否因此慢慢回升，從而拉動消費，這便可穩定投資者的信心」。

在目前港股不明朗因素仍然較多的情况下，李智穎透露，該行在中國股市採用「槓鈴策略」，一方面持有中資電訊等防守股，另一方面亦持有中資消費、科網等增長股：「根據槓鈴策略，我們一方面會持有比較保守、穩陣的股票，希望穩住下行風險（downside protection）；另一方面，我們期望隨着內地房地產市場好轉，令消費、科網等增長股可以向好」。

觀望內房能否回穩 消費增長會否加快

李智穎舉例說，即使內地7、8月零售銷售增長遜市場預期，但近日某家國際體育用品公司公布最新業績顯示，集團上季在內地銷售理想，這不單令它股價上升，亦帶動在本港上市、它的內地分銷商股價逆市向好，可見即使整體市况偏弱，個別股票仍有投資機會。

向前望的話，李智穎認為，首先要看本月稍後時間公布的內地上月經濟數據，當中，零售銷售增長會否回升及地產銷售跌幅會否收窄屬關鍵，跟着便要看11月11日的「雙十一節」互聯網銷售的表現。

AI可應用於日常工作 用戶願付費

雖然傳統金融理論指低息環境有利股市，但在今年以來美國加息及中國減息（見圖2）背景下，恒指及滬深300指數期內表現仍遠遠跑輸美股標指（見圖3），相信令不少中國股票投資者感到失望。李智穎分析，標指升勢集中在7隻受惠人工智能發展的科技股（見表），她作為ChatGPT付費用戶亦看好該新興科技的前景：「ChatGPT僅僅需要5日便獲100萬用戶下載，上客量之快在眾多熱門應用程式（Apps）中稱冠，而且現時亦有不少用戶願意付費。目前很多人會把ChatGPT所採用的大語言模型（Large Language Model，LLM，是一種人工智能模式，旨在理解和生成人類語言）與元宇宙（Metaverse）比較，我覺得最大分別是大語言模型可以應用於日常生活及工作，因此很多人願意付錢以使用該服務，而元宇宙卻非如此」。

在今年3月30日見報的《明報》「名人樓市論壇」欄目，立法會議員謝偉俊表示，隨着ChatGPT等人工智能愈來愈普及，可能會令本港部分律師行結業：「由於科技的發達及進步，人工智能普及後，我們平日律師樓做兩、三日的研究，人工智能可能5分鐘便搞掂，這可以節省很多人力需求，這是威脅整個行業的」。李智穎則指出，由於ChatGPT的確可以幫助她的日常工作，例如可以就某些專門的問題迅速提供答案，故她亦願意就此每月付費，而既然有不少人認為ChatGPT將可改變或取代某些工種，從中可見該人工智能應用程式的巨大潛力。

AI下一階段焦點料為軟件股

微軟（美：MSFT）於7月曾經公布，即將推出的Office人工智能助手Microsoft 365 Copilot的每名用戶月費為30美元。李智穎估計，Microsoft 365 Copilot與ChatGPT一樣採用大語言模型，而且具備目前ChatGPT缺乏、將語音即時轉化為文字等功能，相信推出後會受歡迎，推動人工智能在全球廣泛被應用。李智穎表示：「如果它可以吸納到海量收費用戶，而這些用戶使用後對它形成依賴，之後每月付款，便意味着人工智能被廣泛應用，即所謂的『落到地』」。她續說，今年以來美國科技股中以晶片股最受惠於人工智能熱潮，相信下一階段的焦點便是軟件股。

加息不利影響浮現 美股上月已轉弱

不過，李智穎亦指出，隨着美國聯儲局大幅加息所帶來不利影響浮現，該7隻科技股以及標指上月開始亦已轉弱，料美股本季將會繼續面對挑戰及考驗。

李智穎表示：「首先，即使標普500指數由500隻成分股組成，但年初至今標指升勢集中在該7隻科技股，換言之，剩餘的493隻標指成分股表現相對一般；第二，美國科技股作為一個增長板塊，應該需要投資很多資金研發，但在目前美國息率高達5厘多的情况下，投資回報未必能夠高於借貸成本，這或會令科技股在做新一輪研發投資時卻步，這亦可以解釋何以該板塊在9月以來股價亦已出現調整」。

人工智能亦屬中國科技最新亮點

至於中國科技最新亮點，李智穎認為亦是人工智能，某隻中資科網龍頭股早於今年首季亦推出相關業務，股價至今跑贏同業，而另一科網龍頭股近日亦已推出類似產品。她續說，中資科網龍頭股的人工智能業務商業模式與ChatGPT不同，暫時服務的客戶主要是企業而非個人，可以被視為企業解決方案（enterprise solution），幫助企業分析其客戶消費習慣、促成更多生意，過程中亦可吸引企業使用其雲計算服務。

李智穎認為，中資科網龍頭股目前普遍持有淨現金，不需要借貸亦可以增加投資人工智能業務，而且內地目前處於低息環境，加上人工智能行業獲國策支持，故即使有關公司日後需要就此借貸，估計資金成本亦不高，這是對比美國同業的相對優勢。

至於中資科網龍頭股今年以來股價表現普遍並不理想，李智穎分析，主要是受到內地宏觀經濟及地緣政治影響，而她認為，假如內地第四季房地產銷售回升，從而拉動消費，可望穩定投資者對中國股票的信心，屆時中資科網龍頭股亦會受惠。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕中資科網龍頭股 人工智能 美股 中資電訊股 瑞銀財富管理投李智穎

上 / 下一篇新聞

外資基投認購新股比例大減逾65% 分析：受IPO淡風地緣風險美加息影響
外資基投認購新股比例大減逾65% 分析：受IPO淡風地緣風險美加息影響
奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡
奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡
近年基投紛損手 投資商湯快手中伏
近年基投紛損手 投資商湯快手中伏
高瓴紅杉是否屬外資 成統計分類最大難題
高瓴紅杉是否屬外資 成統計分類最大難題
以巴戰事衝擊未明 北水回歸料撐港股
以巴戰事衝擊未明 北水回歸料撐港股
美何時減息暫難下定論 視乎經濟數據
美何時減息暫難下定論 視乎經濟數據
電池跌價急 睇好中資電動車股
電池跌價急 睇好中資電動車股
中資醫療股 較看好CXO
中資醫療股 較看好CXO
無人零售商友寶 未擺脫虧損
無人零售商友寶 未擺脫虧損
創辦人王濱曾做修理工 獲阿里做伙伴
創辦人王濱曾做修理工 獲阿里做伙伴
HKT聯盟試推物業代幣化貸款 伙虛銀眾安意博BCG 結合數碼港元
HKT聯盟試推物業代幣化貸款 伙虛銀眾安意博BCG 結合數碼港元
碧桂園傳再有境外債未付利息
碧桂園傳再有境外債未付利息
聖諾治原位癌候選藥 擬伙大藥廠助市場化
聖諾治原位癌候選藥 擬伙大藥廠助市場化
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
大型測試獲馬會資助
大型測試獲馬會資助
李澄幸：綠債以外 美國債收益率4.8厘可考慮
李澄幸：綠債以外 美國債收益率4.8厘可考慮
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：5G上客加快 中移Call 17697
金子：5G上客加快 中移Call 17697
張兆聰：上實市帳率低 可小注炒私有化
張兆聰：上實市帳率低 可小注炒私有化
張兆聰：特斯拉股價硬淨可留意
張兆聰：特斯拉股價硬淨可留意
伍禮賢：申洲兩大客銷售加快 有利提升訂單
伍禮賢：申洲兩大客銷售加快 有利提升訂單
王良享：資金料回流中國 人幣回升指日可待
王良享：資金料回流中國 人幣回升指日可待
陳大為：當年GameStop事件帶來的聯想
陳大為：當年GameStop事件帶來的聯想
袁國守：回想揸中移 財不入急門
袁國守：回想揸中移 財不入急門
謝偉銓：「聯廈聯管」助改善舊區環境
謝偉銓：「聯廈聯管」助改善舊區環境
私貸息低見1.33厘 須符優惠條款
私貸息低見1.33厘 須符優惠條款
沈永年：北上置業宜揀大城市靚景盤
沈永年：北上置業宜揀大城市靚景盤
李國樑：程式接管財富的序幕
李國樑：程式接管財富的序幕
許健生：智能機械人 科技新戰場
許健生：智能機械人 科技新戰場
陳正犖：澳元後市留意通脹薪酬數據
陳正犖：澳元後市留意通脹薪酬數據
溫傑：新秀麗業績前景亮麗 待回吐分段部署
溫傑：新秀麗業績前景亮麗 待回吐分段部署
袁國守：北水歸位 有望為港股定驚
袁國守：北水歸位 有望為港股定驚
林少陽：港股偷步彈 宜忍手免接火棒
林少陽：港股偷步彈 宜忍手免接火棒
技術取勝：藥明生物處上升通道
技術取勝：藥明生物處上升通道
李聲揚：地產股下跌真正原因
李聲揚：地產股下跌真正原因
蔡金強：德國人到了決定自己命運時刻
蔡金強：德國人到了決定自己命運時刻
艾雲豪：「金融外交大使」是怎樣煉成的？
艾雲豪：「金融外交大使」是怎樣煉成的？
李順威：生物燃料等增產 影響石油需求
李順威：生物燃料等增產 影響石油需求
劉思明：債息短線或見頂 有利科指彈
劉思明：債息短線或見頂 有利科指彈
瑞銀亞洲：股價重上300元 騰訊購19818
瑞銀亞洲：股價重上300元 騰訊購19818
摩根大通亞洲：外資淨賣出 日經沽10929
摩根大通亞洲：外資淨賣出 日經沽10929
周顯：恒大意外准復牌 誘債主以股代債
周顯：恒大意外准復牌 誘債主以股代債
王弼：撤辣提高港樓投資價值
王弼：撤辣提高港樓投資價值
曾淵滄：恒大縱倒閉 內銀股價料受累微
曾淵滄：恒大縱倒閉 內銀股價料受累微
湯文亮：不會擔心樓價下跌而賣樓
湯文亮：不會擔心樓價下跌而賣樓
陳永傑：美料維持高息 股樓添波動
陳永傑：美料維持高息 股樓添波動
廖偉強：樓市撥亂反正不容緩
廖偉強：樓市撥亂反正不容緩
布少明：減賣地或是穩樓市信號
布少明：減賣地或是穩樓市信號
馬泰陽：賣地進帳不穩影響庫房收入
馬泰陽：賣地進帳不穩影響庫房收入
ONE SOHO新增3億備用貸款予買家 四成單位待售 最快本周推新按揭計劃
ONE SOHO新增3億備用貸款予買家 四成單位待售 最快本周推新按揭計劃
颱風下嘉湖連錄兩成交
颱風下嘉湖連錄兩成交
文具佬8.3萬租賭王三太上環舖 加租一成
文具佬8.3萬租賭王三太上環舖 加租一成
新地商場黃金周營業額升逾兩成
新地商場黃金周營業額升逾兩成
家庭客3.48萬租YOHO MIDTOWN四房戶
家庭客3.48萬租YOHO MIDTOWN四房戶
The Stellar賞日夜繁華景象
The Stellar賞日夜繁華景象
朗城滙交投淡 兩房業主蝕近兩成
朗城滙交投淡 兩房業主蝕近兩成
善用逆按揭防長壽退休金不足
善用逆按揭防長壽退休金不足