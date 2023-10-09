明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
港股外資動向系列一

外資基投認購新股比例大減逾65% 分析：受IPO淡風地緣風險美加息影響

【明報專訊】香港上市公司商會主席梁嘉彰上周指今年本港新股市場淡靜，缺乏機構投資者，能上市的大多是「靠朋友支持」、「塘水滾塘魚」問題嚴重。冰封三尺豈非一日之寒？本報統計本港近年集資額逾10億元、並設有基石投資者的新股當中，發現外資基石投資者參與認購股份比例過去兩三年大減逾六成半，由2020年佔約兩成急跌至近兩年不足7%。綜合業界意見，新股行情淡，且早前疫情令外資難到內地考察，加上美國加息、地緣政治風險，使外資出走本港新股市場，寧返歐美。

明報記者 鄭智文

近年本港新股市場逐漸萎縮，整體集資額由2020年的512億美元，下跌至去年的127億美元，今年首9個月僅31.6億美元，較去年同期下跌約61%，跌幅較滬深交易所的45%及23%更急。香港在全球交易所新股集資排名，亦由2020年的第2位，降至今年首3季的第8名（見圖1），甚至被阿布扎比、印度及印尼交易所超越。整體新股市場快速萎縮，外資似乎「縮」得更快。

由認購兩成股份跌至不足7%

回顧2020年至今年首9個月，外資基石投資者認購股份佔新股發行股份數目平均比率呈下降趨勢。2020及2021年大體保持於兩成水平，即每家新股集資資金來源，有約五分一來自外資。惟相關比率至2022年起急跌至不足5%，今年首9個月則略升至約6.7%（見圖2）。即使把高瓴、紅杉等較難清楚界定資金來源的「海歸派」剔除在外，外資基石投資者認購新股比率，亦由2020及2021年平均11%以上，降至2022年的5%以下，走勢仍是下跌。

所謂基石投資者，是指在IPO過程中以招股價承諾入股的大型機構投資者，藉以向投資界展示該新股是值得信任的投資。基石投資者既有權優先認購，一般亦附有6個月禁售期的規定。

外資基石投資者認購比率減少，可想而知新股發行後、外資佔新上市公司已擴大後股本佔比亦見下跌，由2020、2021年持股平均約3%至4%，下跌至2022年及今年首9個月的不足1%，影響力大減。若再以外資基石投資者數目看，2020、2021年新股基石投資者中，平均約有四成為外資，撇除「海歸派」，也約有三成水平。不過，到了2022年，該比例已急跌至16.1%，今年首9個月則回升至兩成水平（見圖3）。

早前疫情累外資難到內地視察

就近年外資基石投資者減少參與本港新股市場，德勤中國華南區主管合伙人歐振興認為，港股目前服務內地企業為主，而外資投資時，通常想到內地視察了解，但2020年內地政策不便外國投資者入境，2021年左右情况更明顯，於是外資未有加大投資。到了2021、2022年起，美聯儲加息，市場重新部署資金，在外資眼中，中國內地屬新興市場，風險較高；再者在港上市的內地企業收入以人民幣為主，人民幣貶值對其盈收不利，再加上資金成本高企，以及中美關係惡化帶來的地緣政治風險，故外資希望回到較熟悉的成熟市場。他預料，若美國減息，資金成本回落，理論上外資有機會重新將資金部署在亞洲。

思睿首席經濟學家洪灝則指出，認購新股者大多希望賺錢，但近期新股減少，銷情亦一般。他提到，現時基石投資者很多時由幾個中資互相持股，反映新股行情較淡，無利可圖，希望恒指見底攀升，改善情况，惟恢復需時。

[港股外資動向系列一]

上 / 下一篇新聞

奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡
奧博資本高瓴系GIC 由活躍做基投變冷淡
近年基投紛損手 投資商湯快手中伏
近年基投紛損手 投資商湯快手中伏
高瓴紅杉是否屬外資 成統計分類最大難題
高瓴紅杉是否屬外資 成統計分類最大難題
以巴戰事衝擊未明 北水回歸料撐港股
以巴戰事衝擊未明 北水回歸料撐港股
瑞銀李智穎：中資五板塊看好 防守增長兼備
瑞銀李智穎：中資五板塊看好 防守增長兼備
美何時減息暫難下定論 視乎經濟數據
美何時減息暫難下定論 視乎經濟數據
電池跌價急 睇好中資電動車股
電池跌價急 睇好中資電動車股
中資醫療股 較看好CXO
中資醫療股 較看好CXO
無人零售商友寶 未擺脫虧損
無人零售商友寶 未擺脫虧損
創辦人王濱曾做修理工 獲阿里做伙伴
創辦人王濱曾做修理工 獲阿里做伙伴
HKT聯盟試推物業代幣化貸款 伙虛銀眾安意博BCG 結合數碼港元
HKT聯盟試推物業代幣化貸款 伙虛銀眾安意博BCG 結合數碼港元
碧桂園傳再有境外債未付利息
碧桂園傳再有境外債未付利息
聖諾治原位癌候選藥 擬伙大藥廠助市場化
聖諾治原位癌候選藥 擬伙大藥廠助市場化
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
AR遙距復康方案 紓物理治療師荒
大型測試獲馬會資助
大型測試獲馬會資助
李澄幸：綠債以外 美國債收益率4.8厘可考慮
李澄幸：綠債以外 美國債收益率4.8厘可考慮
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：5G上客加快 中移Call 17697
金子：5G上客加快 中移Call 17697
張兆聰：上實市帳率低 可小注炒私有化
張兆聰：上實市帳率低 可小注炒私有化
張兆聰：特斯拉股價硬淨可留意
張兆聰：特斯拉股價硬淨可留意
伍禮賢：申洲兩大客銷售加快 有利提升訂單
伍禮賢：申洲兩大客銷售加快 有利提升訂單
王良享：資金料回流中國 人幣回升指日可待
王良享：資金料回流中國 人幣回升指日可待
陳大為：當年GameStop事件帶來的聯想
陳大為：當年GameStop事件帶來的聯想
袁國守：回想揸中移 財不入急門
袁國守：回想揸中移 財不入急門
謝偉銓：「聯廈聯管」助改善舊區環境
謝偉銓：「聯廈聯管」助改善舊區環境
私貸息低見1.33厘 須符優惠條款
私貸息低見1.33厘 須符優惠條款
沈永年：北上置業宜揀大城市靚景盤
沈永年：北上置業宜揀大城市靚景盤
李國樑：程式接管財富的序幕
李國樑：程式接管財富的序幕
許健生：智能機械人 科技新戰場
許健生：智能機械人 科技新戰場
陳正犖：澳元後市留意通脹薪酬數據
陳正犖：澳元後市留意通脹薪酬數據
溫傑：新秀麗業績前景亮麗 待回吐分段部署
溫傑：新秀麗業績前景亮麗 待回吐分段部署
袁國守：北水歸位 有望為港股定驚
袁國守：北水歸位 有望為港股定驚
林少陽：港股偷步彈 宜忍手免接火棒
林少陽：港股偷步彈 宜忍手免接火棒
技術取勝：藥明生物處上升通道
技術取勝：藥明生物處上升通道
李聲揚：地產股下跌真正原因
李聲揚：地產股下跌真正原因
蔡金強：德國人到了決定自己命運時刻
蔡金強：德國人到了決定自己命運時刻
艾雲豪：「金融外交大使」是怎樣煉成的？
艾雲豪：「金融外交大使」是怎樣煉成的？
李順威：生物燃料等增產 影響石油需求
李順威：生物燃料等增產 影響石油需求
劉思明：債息短線或見頂 有利科指彈
劉思明：債息短線或見頂 有利科指彈
瑞銀亞洲：股價重上300元 騰訊購19818
瑞銀亞洲：股價重上300元 騰訊購19818
摩根大通亞洲：外資淨賣出 日經沽10929
摩根大通亞洲：外資淨賣出 日經沽10929
周顯：恒大意外准復牌 誘債主以股代債
周顯：恒大意外准復牌 誘債主以股代債
王弼：撤辣提高港樓投資價值
王弼：撤辣提高港樓投資價值
曾淵滄：恒大縱倒閉 內銀股價料受累微
曾淵滄：恒大縱倒閉 內銀股價料受累微
湯文亮：不會擔心樓價下跌而賣樓
湯文亮：不會擔心樓價下跌而賣樓
陳永傑：美料維持高息 股樓添波動
陳永傑：美料維持高息 股樓添波動
廖偉強：樓市撥亂反正不容緩
廖偉強：樓市撥亂反正不容緩
布少明：減賣地或是穩樓市信號
布少明：減賣地或是穩樓市信號
馬泰陽：賣地進帳不穩影響庫房收入
馬泰陽：賣地進帳不穩影響庫房收入
ONE SOHO新增3億備用貸款予買家 四成單位待售 最快本周推新按揭計劃
ONE SOHO新增3億備用貸款予買家 四成單位待售 最快本周推新按揭計劃
颱風下嘉湖連錄兩成交
颱風下嘉湖連錄兩成交
文具佬8.3萬租賭王三太上環舖 加租一成
文具佬8.3萬租賭王三太上環舖 加租一成
新地商場黃金周營業額升逾兩成
新地商場黃金周營業額升逾兩成
家庭客3.48萬租YOHO MIDTOWN四房戶
家庭客3.48萬租YOHO MIDTOWN四房戶
The Stellar賞日夜繁華景象
The Stellar賞日夜繁華景象
朗城滙交投淡 兩房業主蝕近兩成
朗城滙交投淡 兩房業主蝕近兩成
善用逆按揭防長壽退休金不足
善用逆按揭防長壽退休金不足