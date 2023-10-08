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經濟
2023年10月8日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
美股做好 中概股指急漲逾2% 分析：A股明復市 留意北水趁港股反彈沽貨
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張宗永：收編後的幣圈 不一定能保存客戶
【明報專訊】上期談加密貨幣交易所，意猶未盡，想跟讀者分享一下我怎樣看這生意的前景。談的是全球的發展，並不局限於香港蕞爾一隅。
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