花旗：黃金周澳門大賭客超疫前新春

內地文化和旅遊部最新數據顯示，中秋節及國慶黃金周檔期8天假期內地出遊8.26億人次，按年大增71.3%，比2019年即疫情前亦增4.1%。同時國內旅遊收入7534.3億元人民幣，按年增129.5%，較疫情前即2019年增長1.5%。北京、上海、杭州及成都成為熱點。至於澳門在這個檔期錄得訪澳旅客93.2萬人次，日均11.6萬人次，按年增3.6倍。

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雖然境內旅遊表現不俗，但是非所有行業表現一枝獨秀。內地傳媒引述票房監測平台貓眼專業板數據顯示，在中秋節及國慶黃金周檔期內地票房超過28億元人民幣，但未能打破疫情前、即2019年超過44億元的紀錄。