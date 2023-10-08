明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

花旗：黃金周澳門大賭客超疫前新春

【明報專訊】據國家移民管理局的數據顯示，今個中秋節加上十一國慶黃金周內地客境外遊達1181.8萬人次，日均147.7萬人次，按年大增2.9倍。香港及澳門分別錄得110萬及70.9萬內地訪客，澳門日均達8.86萬，按年增2.96倍。GGR Asia引述花旗報告指出，在其10月5日所見，大賭客落重注活躍。當中在高端中場每名賭客平均落注29,633元。在場內出現每手下注10萬元注碼的賭客多達33人，較2019年新春旺季的27人，多出6人。

內地文化和旅遊部最新數據顯示，中秋節及國慶黃金周檔期8天假期內地出遊8.26億人次，按年大增71.3%，比2019年即疫情前亦增4.1%。同時國內旅遊收入7534.3億元人民幣，按年增129.5%，較疫情前即2019年增長1.5%。北京、上海、杭州及成都成為熱點。至於澳門在這個檔期錄得訪澳旅客93.2萬人次，日均11.6萬人次，按年增3.6倍。

高端中場賭客平均落注29633元

雖然境內旅遊表現不俗，但是非所有行業表現一枝獨秀。內地傳媒引述票房監測平台貓眼專業板數據顯示，在中秋節及國慶黃金周檔期內地票房超過28億元人民幣，但未能打破疫情前、即2019年超過44億元的紀錄。

上 / 下一篇新聞