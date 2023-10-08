花旗：黃金周澳門大賭客超疫前新春

【明報專訊】據國家移民管理局的數據顯示，今個中秋節加上十一國慶黃金周內地客境外遊達1181.8萬人次，日均147.7萬人次，按年大增2.9倍。香港及澳門分別錄得110萬及70.9萬內地訪客，澳門日均達8.86萬，按年增2.96倍。GGR Asia引述花旗報告指出，在其10月5日所見，大賭客落重注活躍。當中在高端中場每名賭客平均落注29,633元。在場內出現每手下注10萬元注碼的賭客多達33人，較2019年新春旺季的27人，多出6人。
內地文化和旅遊部最新數據顯示，中秋節及國慶黃金周檔期8天假期內地出遊8.26億人次，按年大增71.3%，比2019年即疫情前亦增4.1%。同時國內旅遊收入7534.3億元人民幣，按年增129.5%，較疫情前即2019年增長1.5%。北京、上海、杭州及成都成為熱點。至於澳門在這個檔期錄得訪澳旅客93.2萬人次，日均11.6萬人次，按年增3.6倍。
高端中場賭客平均落注29633元
雖然境內旅遊表現不俗，但是非所有行業表現一枝獨秀。內地傳媒引述票房監測平台貓眼專業板數據顯示，在中秋節及國慶黃金周檔期內地票房超過28億元人民幣，但未能打破疫情前、即2019年超過44億元的紀錄。