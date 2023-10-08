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經濟

Sensor Tower：中國39手遊商上月吸金逾152億

【明報專訊】調查機構Sensor Tower最新數據顯示，今年9月共有39家中國手遊發行商入圍全球手遊發行商「TOP100」收入榜，合共吸金19.6億美元（約152.88億元），佔全球手遊發行商「TOP100」收入近39%；騰訊（0700）為中國手遊發行商上月收入第一位。

數據顯示，網易（9999）上月排行第二，8月下旬推出的街球競技手遊《全明星街球派對》後，連續5天位列中國iPhone手遊下載榜榜首，《全明星街球派對》成為9月網易遊戲旗下收入排名第二的手遊產品，僅次於《逆水寒》，亦是9月全球iOS收入最高的運動手遊。

騰訊上月收入居榜首

單以個別手遊收入計，騰訊旗下《王者榮耀》為上月第一位，第二及三位分別是網易的《逆水寒》及騰訊《和平精英》。

Sensor Tower表示，除了米哈游旗下《原神》和《全明星街球派對》，上月表現突出的手遊亦包括騰訊旗下《冒險島：楓之傳說》和阿里（9988）旗下靈犀互娛的《三國志‧戰略版》。《冒險島：楓之傳說》上線以來基本維持在內地iPhone手遊暢銷榜前10位，9月收入按月增長39%，排名亦升至第6名；《三國志‧戰略版》推出4周年慶後，上月收入按月升49%，重回第7名。

相關字詞﹕王者榮耀 冒險島：楓之傳說 靈犀互娛 三國志·戰略版 網易 全明星街球派對 逆水寒 騰訊

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