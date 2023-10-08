美股做好 中概股指急漲逾2% 分析：A股明復市 留意北水趁港股反彈沽貨

明報記者 蕭嘉聰

金龍指數上周五收市升2.6%至6606點，升穿10天線（6548點）水平，成功扭轉連跌4日劣勢；拼多多（美：PDD）股價收市抽高7.4%至105.64美元；愛奇藝（美：IQ）及嗶哩嗶哩（美：BILI）分別升4.2%及3.3%；黃金周概念股攜程（美：TCOM）亦升2.17%。

恒指夜期港股ADR指數齊升

港股表現亦向好，恒指夜期上周五收報17,724點，升192點，較恒指收市高水238點；港股ADR比例指數收市報17,669點，升184點，美團（3690）ADR折合港元報110.2元，較港收市升1.75%；港交所（0388）ADR亦較港收市升0.8%，折合報290.88元。

獨立股評人謝明光指出，美國就業數據強勁帶動ADR表現，令市場鬆一口氣。恒指現時於17,700至17,800點水平有一定阻力，不過A股周一有望高開，需留意港股反彈或令北水沽貨。至於今周表現，他表示，將要留意A股及人民幣匯率表現，但認為恒指上周三跌至17,100點水平已是低位，跌穿該水平的風險不大。

美股三大指數上周五均先跌後反彈，道指曾跌逾270點後隨即反彈，收市升幅放緩至288點或0.87%，報33,407點；標指升1.18%，報4308點；納指升1.6%，報13,431點，成功收復10天線。一周累計，道指下挫0.3%，累計連跌三周；標指則升0.48%，扭轉連跌四周的劣勢；納指亦連升兩周，上周合共漲1.6%。

分析：恒指跌穿17100點風險不大

個股方面，特斯拉（美：TSLA）調低美國Model 3及Model Y售價，股價曾跌3.6%後反彈，收市升0.2%至260.53美元；Salesforce（美：CRM）與迪士尼（美：DIS）齊升逾2.6%，兩隻股份同為表現最佳道指成分股。

金價扭9日跌勢 油價曾見5周低

此外，由於市場預期美聯儲局利率政策或趨向進取，美元匯價與美國債息強勢，金價收市報每盎司1830.2美元，扭轉連跌9日走勢；紐約期油曾見5周新低，收市反彈0.58%，每桶報82.79美元。