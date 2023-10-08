明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美股做好 中概股指急漲逾2% 分析：A股明復市 留意北水趁港股反彈沽貨

【明報專訊】美國9月非農數據增長遠勝過預期，市場估計聯儲局年底前再加息的機會急升，美股先挫後回升，加上周一將是A股長假期後復市，反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數上周五急彈2.6%，恒指夜期及ADR亦同樣向上。市場人士認為，雖然周一將重新迎來北水，不過港股反彈或令北水沽貨，今周將要留意A股及人民幣匯率表現，但認為恒指上周跌至17,100點水平已是低位，跌穿該水平的風險不大。

明報記者 蕭嘉聰

金龍指數上周五收市升2.6%至6606點，升穿10天線（6548點）水平，成功扭轉連跌4日劣勢；拼多多（美：PDD）股價收市抽高7.4%至105.64美元；愛奇藝（美：IQ）及嗶哩嗶哩（美：BILI）分別升4.2%及3.3%；黃金周概念股攜程（美：TCOM）亦升2.17%。

恒指夜期港股ADR指數齊升

港股表現亦向好，恒指夜期上周五收報17,724點，升192點，較恒指收市高水238點；港股ADR比例指數收市報17,669點，升184點，美團（3690）ADR折合港元報110.2元，較港收市升1.75%；港交所（0388）ADR亦較港收市升0.8%，折合報290.88元。

獨立股評人謝明光指出，美國就業數據強勁帶動ADR表現，令市場鬆一口氣。恒指現時於17,700至17,800點水平有一定阻力，不過A股周一有望高開，需留意港股反彈或令北水沽貨。至於今周表現，他表示，將要留意A股及人民幣匯率表現，但認為恒指上周三跌至17,100點水平已是低位，跌穿該水平的風險不大。

美股三大指數上周五均先跌後反彈，道指曾跌逾270點後隨即反彈，收市升幅放緩至288點或0.87%，報33,407點；標指升1.18%，報4308點；納指升1.6%，報13,431點，成功收復10天線。一周累計，道指下挫0.3%，累計連跌三周；標指則升0.48%，扭轉連跌四周的劣勢；納指亦連升兩周，上周合共漲1.6%。

分析：恒指跌穿17100點風險不大

個股方面，特斯拉（美：TSLA）調低美國Model 3及Model Y售價，股價曾跌3.6%後反彈，收市升0.2%至260.53美元；Salesforce（美：CRM）與迪士尼（美：DIS）齊升逾2.6%，兩隻股份同為表現最佳道指成分股。

金價扭9日跌勢 油價曾見5周低

此外，由於市場預期美聯儲局利率政策或趨向進取，美元匯價與美國債息強勢，金價收市報每盎司1830.2美元，扭轉連跌9日走勢；紐約期油曾見5周新低，收市反彈0.58%，每桶報82.79美元。

相關字詞﹕謝明光 恒指夜期 黃金周 特斯拉 中概股 美股 港股

上 / 下一篇新聞