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經濟
2023年10月7日星期六
睇樓手冊
指尖獨董跳船 難逃證監法律追究 問題交易前一日辭職 稱與董事局無分歧
大新追NOVO業主還款 稱近年唯一個案
被指今年新股僅50隻 歐冠昇：好於不少地區捧蛋
港股連續兩日成交不足500億 7年首次
陳茂波：專組快交提振股市報告
綠債穩中八手 4187人獲九手 分析：破底機會低 料投資者續持有
投資峰會下月舉辦 300金融領袖出席
余偉文：港銀行體系強健 內房風險敞口小
大摩降領展分派預測 下調目標價24%最狠
台積電營業收入按季增13.7% 勝預期
美新職33.6萬個 多預期近倍 反映經濟仍熱 聯儲年底前加息概率升
OpenAI擬自研晶片 評估潛在收購目標
日央行前理事料月底洽調整YCC政策
華懋：全面撤辣不會令樓價飈升 蔡宏興指辣稅與輸入專才政策矛盾
長沙灣東京街新盤 涉198伙 擬明年推
東涌東站1期收32份意向書
上月申預售樓花量急挫九成
CCL指數倒退至去年底水平
種植道洋房租110萬 較舊租跌19%
雲海別墅連沽兩洋房吸金逾1.2億
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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指尖獨董跳船 難逃證監法律追究 問題交易前一日辭職 稱與董事局無分歧
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種植道洋房租110萬 較舊租跌19%
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