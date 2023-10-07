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經濟

香港地產

雲海別墅連沽兩洋房吸金逾1.2億

【明報專訊】綜合市場資訊，10月至今整體一手成交僅錄約50宗，但不乏大額豪宅成交。新地（0016）旗下已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，新錄兩宗成交涉資逾1.217億元；售出洋房包括Plumeria Avenue 5號屋，實用3089方呎4房3套戶連花園，成交價6950.25萬元、實呎2.25萬元；另Camellia Avenue 5號屋，實用面積2681方呎3房3套戶連花園，成交價5221.9萬元、實呎1.94萬元。

佳明（1271）旗下土瓜灣現樓明雋，昨連錄兩宗成交吸金近1100萬元，包括以620萬元、招標售出的3樓C室1房連平台特色戶，實用面積241方呎連平台，實呎2.57萬元；另10樓A室標準開放式戶，實用面積232方呎，以實呎2.05萬元售出，成交價逾477萬元。佳明營業及市務總監馮倩平指，項目所有平台1房特色戶已沽清。

明雋1房特色戶呎售2.57萬

新界分層項目方面，長實（1113）牽頭屯門青山公路飛揚2期，售出第3座15樓B室，實用面積462呎兩房戶，成交價618.6萬元、實呎1.33萬元；飛揚系列去年出至今累售707伙，套現35.6億元，剩餘93伙待售。

飛揚系列累售707伙 套近36億

中洲置業火炭星凱‧堤岸亦連沽兩伙兩房戶，其中第5座48樓H室，實用面積527方呎，以1164.5萬元成交、實呎2.2萬元；項目自2021年開售至今累售887伙，套現逾91億元，平均呎價20,377元。

相關字詞﹕星凱‧堤岸 明雋 傲玟 雲海別墅

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