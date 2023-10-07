雲海別墅連沽兩洋房吸金逾1.2億

佳明（1271）旗下土瓜灣現樓明雋，昨連錄兩宗成交吸金近1100萬元，包括以620萬元、招標售出的3樓C室1房連平台特色戶，實用面積241方呎連平台，實呎2.57萬元；另10樓A室標準開放式戶，實用面積232方呎，以實呎2.05萬元售出，成交價逾477萬元。佳明營業及市務總監馮倩平指，項目所有平台1房特色戶已沽清。

明雋1房特色戶呎售2.57萬

新界分層項目方面，長實（1113）牽頭屯門青山公路飛揚2期，售出第3座15樓B室，實用面積462呎兩房戶，成交價618.6萬元、實呎1.33萬元；飛揚系列去年出至今累售707伙，套現35.6億元，剩餘93伙待售。

飛揚系列累售707伙 套近36億

中洲置業火炭星凱‧堤岸亦連沽兩伙兩房戶，其中第5座48樓H室，實用面積527方呎，以1164.5萬元成交、實呎2.2萬元；項目自2021年開售至今累售887伙，套現逾91億元，平均呎價20,377元。