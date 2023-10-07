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經濟

香港地產

上月申預售樓花量急挫九成

【明報專訊】樓市欠佳，發展商暫緩申請預售樓花步伐；地政總署最新資料顯示，上月只接獲一份預售樓花申請，為英皇國際（0163）旗下跑馬地宏德街1號，涉123伙，項目預計於2024年6月落成。對比8月新申請預售樓花涉單位數目1361伙，9月申請數目大跌91%。另外，期內由尚嘉控股持有的屯門青霞里8號，則撤回預售樓花同意書的申請。

此外，署方上月只批出一份預售樓花申請，為新地（0016）天水圍天恩路1號，涉1393伙，早前命名為YOHO WEST。

若按月計算，9月獲批的預售樓花單位數目，按月減1605伙或53%。綜觀今年第三季，地政總署共批出13份預售樓花同意書，涉及8993伙，比對今年第二季的2949伙，按季增加6044伙或逾兩倍。

英皇跑馬地新盤申預售123伙

另署方資料顯示，截至今年9月底，全港滾存待批預售單位錄14,845伙，較今年8月錄16,195伙，按月減少1350伙或8.3%，是自2021年10月錄14,662伙後，近兩年新低。

已批預售惟未賣私宅1.6萬伙

美聯首席分析師劉嘉輝表示，獲批預售樓花單位數目雖然連跌兩個月，但9月份獲批數量近1400伙，令到已批出預售樓花但尚未發售的新盤（私營及公營合計）單位總數由8月逾17,300伙，升至9月逾18,000伙；若只計算私宅（扣除首置盤及資助出售房屋後），9月錄近16,000伙，比起8月份上升近5%。

相關字詞﹕劉嘉輝 預售樓花同意書 英皇國際 地政總署

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