日央行前理事料月底洽調整YCC政策

買債操作或由1厘水平上調

日本央行在7月的會議，將日本10年期國債孳息率上限，由0.5厘上調至1厘，以應對通脹上行的風險。門間一夫表示，由於近期債息上升，日圓貶值，加上通脹率持續高於預期，日本央行可能再次採取類似行動，不過這並非他的基本預測。他預期負利率和YCC不會在10月結束，因通脹目標尚未實現，不過日本長期國債孳息率政策的調整，仍存在一定的自由度。門間一夫預期，日本央行可能將每天的固定利率買債操作，由1厘水平上調，又或將日本10年期國債孳息率的目標，由0水平附近，上調至0.25厘。他又預期，日本央行有可能調整前瞻指引，刪除「在必要時將毫不猶豫採取額外寬鬆措施」的承諾。他表示，若明年3月薪酬談判顯示薪酬增長持續強勁，日本央行可能結束負利率。

（彭博社）

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