明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

日央行前理事料月底洽調整YCC政策

【明報專訊】美國國債孳息率高企，促使交易員押注日本央行將盡早改變超級寬鬆政策，令日本國債沽壓沉重。日本央行已增加買債，以緩減債息升勢，但日本長期國債孳息率仍升至10年高位。日本央行前理事、Mizuho Research & Technologies現任執行經濟學家門間一夫向彭博社稱，日本央行委員在本月底的議息會議，可能會討論是否需要調整前瞻指引，以及孳息率曲線控制（YCC）政策。他指出，由於日本10年期國債孳息率已升至0.8厘的10年高位，雖未達到1厘的上限，但如果未來上行的壓力增加，央行將討論當前的孳息率上限是否合理。

買債操作或由1厘水平上調

日本央行在7月的會議，將日本10年期國債孳息率上限，由0.5厘上調至1厘，以應對通脹上行的風險。門間一夫表示，由於近期債息上升，日圓貶值，加上通脹率持續高於預期，日本央行可能再次採取類似行動，不過這並非他的基本預測。他預期負利率和YCC不會在10月結束，因通脹目標尚未實現，不過日本長期國債孳息率政策的調整，仍存在一定的自由度。門間一夫預期，日本央行可能將每天的固定利率買債操作，由1厘水平上調，又或將日本10年期國債孳息率的目標，由0水平附近，上調至0.25厘。他又預期，日本央行有可能調整前瞻指引，刪除「在必要時將毫不猶豫採取額外寬鬆措施」的承諾。他表示，若明年3月薪酬談判顯示薪酬增長持續強勁，日本央行可能結束負利率。

（彭博社）

[國際金融]

相關字詞﹕負利率政策 債息 超級寬鬆 前瞻指引 孳息率曲線控制（YCC） 日本央行

上 / 下一篇新聞