OpenAI擬自研晶片 評估潛在收購目標

助解決AI晶片供應短缺

OpenAI行政總裁Sam Altman曾表示，取得更多AI晶片是其首要重任。他曾批評用於AI領域的圖形處理器（GPU）市場供應短缺，而且採購成本高昂。根據Bernstein分析師Stacy Rasgon的分析，若ChatGPT用戶的提問量，增至Google搜尋的十分之一規模，其初期營運就需要約值481億美元的GPU，此後維持營運所需的晶片，每年還要花上160億美元。若能收購晶片研發公司，將有助OpenAI加快推出自家晶片，就像亞馬遜於2015年收購Annapurna Labs。

此外，結合AI和機械人技術的科技初創Machina Labs ，宣布完成由Nvidia風投部門NVenture等領投的3200萬美元B輪融資。Machina銷售機械人、傳感器及軟件，供製造商建立自動化生產線。該公司的機械人專門用於製造金屬產品。根據Machina Labs的資料，採用其技術的生產線，可以少於1毫米的誤差，製造長達12呎、深4呎的金屬零件。

（綜合報道）

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