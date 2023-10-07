台積電營業收入按季增13.7% 勝預期

受惠於蘋果公司（美：AAPL）新手機備貨及3納米晶片出貨強勁，集團第三季營業收入為5467.3億元新台幣，按季增長13.7%，不過按年則跌10.83%，勝過市場預期，是今年以來單季最佳表現。

台積電今年1至9月累計營業收入約為1.63萬億元新台幣，按年跌6.2%。集團上季曾指，受惠於3納米晶片出貨強勁成長，預期第三季營收為167至175億美元，按季增長6.5%至11.6%，最終表現更勝集團預期。

市場料本季受惠蘋果推新手機

集團將於10月19日舉行業績會，據報市場將關注集團對晶片行業市况展望、3納米晶片接單表現、先進封裝擴產進度、資本支出，以及人工智能（AI）市場展望等。

台積電早前已表示，以美元計全年營業收入將按年下跌10%。市場預期，台積電的客戶蘋果推出新款手機及AI晶片需求強勁帶動之下，第4季按季可繼續錄得增長，如美元匯率維持高位，換算新台幣後今年收入按年跌幅或可低於10%。

此外，根據日本媒體報道，台積電旗下位於日本熊本廠房將於本月開始安裝設備，目前工程師已進駐廠房，如果工程順利或可提前量產日期，亦絕對可於明年量產。