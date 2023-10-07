大摩降領展分派預測 下調目標價24%最狠

瑞銀指銷售復蘇較慢

大摩指，香港零售市道復蘇速度較市場預期緩慢，而領展內地的物業組合持續受壓，即使預期股份回購將為股價帶來支持，但美國10年期國債孳息已升至4厘，代表領展的利息開支將增加，故調低公司2024至2026年每基金單位分派預測2%至4%，大劈目標價24%至44元。中期業績方面，大摩料領展上半年度的可分派收入增加3%，但受供股的攤薄效應影響，每基金單位分派料按年減少15%。

瑞銀認為其零售銷售復蘇較緩慢，但零售續租租金正步入正軌，而年初至今內地零售續租租金下跌，亦遜公司之前給予全年有中至高單位數增長的指引。該行引述管理層透露，中期業績後將重啟回購，預期有助提升單位持有人回報，至於早前透過供股方式籌集約188億元，目前仍剩餘約90億元，可用於潛在併購，上市與私人的房地產項目均會考慮，澳洲及新加坡是其重點關注的市場。

美銀證券引述領展管理層預計，今年平均借貸成本上升，並計劃將定息債務比率提升至近70%，以減低未來利率波動性，該行指，領展基本面仍穩健，但強港元及利息開支增加下，調低領展2024至2026年每基金單位分派預測2%至3%，目標價降11%至47元，維持「買入」評級。