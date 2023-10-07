明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

投資峰會下月舉辦 300金融領袖出席

【明報專訊】香港金融管理局總裁余偉文於《匯思》撰文指，將於11月7至8日再度舉辦國際金融領袖投資峰會，今年以「駕馭複雜的環境」為主題，料有多達300名來自全球頂尖金融機構負責人出席，當中包括超過90位集團董事長或行政總裁。今年有多家華爾街大行主席或行政總裁繼續擔任主講嘉賓，而去年曾因不同原因而缺席的講者，亦再次「現身」峰會日程（見表）。

金管局表示，參與峰會的機構包括銀行、證券公司、資產持有者等多個類別。事實上，金管局於去年11月亦有舉行國際金融領袖投資峰會，最終共有逾200名來自約120家金融機構的國際和地區負責人出席，超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表，即今年或新增約100名負責人出席活動。

去年缺席講者今年擬現身

翻查資料，金管局去年舉行國際金融領袖投資峰會時，香港仍未完全放寬出入境限制，首日更掛上8號風球，去年因染疫或行程有變而缺席的講者包括黑石總裁兼首席運營官Jonathan Gray、花旗集團行政總裁Jane Fraser、東方匯理首席執行官Valérie Baudson及巴克萊銀行首席執行官C.S. Venkatakrishnan，不過最終依然如期舉行活動，去年缺席的金融機構負責人亦於今年重新擔任講者。

余偉文表示，今次峰會固然加入新元素，同時也保留去年一些特點，包括將以實體形式舉行，嘉賓可以親身感受香港的活力，並藉此與員工和客戶面對面交流，並且建立新的關係。同時，金管局亦會繼續展現香港好客之都的風範，讓賓客親身感受香港的魅力，包括於香港故宮文化博物館舉行歡迎晚宴。他表示，今年是金管局成立30周年，希望藉此回顧金管局和香港金融界過去30年共同取得的成就，分享對未來期許。

上 / 下一篇新聞