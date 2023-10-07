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經濟

陳茂波：專組快交提振股市報告

【明報專訊】港股連續兩個交易日成交不足500億元，為7年來最淡靜，令促進港股流通量工作變得更為迫切。財政司長陳茂波在財富管理公會峰會上表示，促進股票市場流動性專責小組將很快向政府提交報告。他表示，當局過去數年致力加強本港市場上市平台的競爭力，專責小組將會檢視上市股票範圍、市場結構和交易機制，並探索如何拓展資金流，吸引不同公司在港上市，加強產品創新和多元化，提升價格發現和交易效率。

推動新資本投資者入境計劃

早前，行政長官李家超就曾表示，希望專責小組在本月25日《施政報告》公布前向他提供意見。專責小組稱，冀盡早向行政長官提交短期建議，之後再聚焦中長期建議，並提交最終報告。

關於如何提高股市的流動性，陳茂波在近期公開場合多次發言，明言要成功一定要出「組合拳」，不排除減股票印花稅這一選項外，亦會研究上市機制，並留意開拓更多資金來源、尋找更多優質企業上市，甚至要推動市場發展，不斷推陳出新。

陳茂波昨又透露，當局正推動新資本投資者入境計劃，預計將為本港資本市場持續帶來資金流入。過去當局持續為建立有利家族辦公室和資產管理的環境推出政策，回應業界反映的難題。

對於市場有指業界和客戶關注地緣政治緊張局勢，陳茂波則認為香港作為財富管理中心有其優勢，需要業界更主動闡述和宣傳香港的優勢給本地和海外的客戶和伙伴，包括一國兩制框架、聯繫匯率和自由資本流動。

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