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經濟

港股連續兩日成交不足500億 7年首次

【明報專訊】北水下周一回歸前夕，港股偷步上升，恒指昨日高開逾百點後一度升390點，最終收市升272點，報17,485點，10天線得而復失，大市成交金額略增至479億元，但連續兩日成交額不足500億元，為7年來首次。總結全星期4個交易日，恒指累跌323點或1.82%，連跌5周。證券界未對下周北水重臨抱太大希望，反指若北水南下仍不能帶動市場氣氛的話，下周或要試穿17,000點。

科技股成升市火車頭

隔晚美股偏軟，恒指昨高開156點後早段最多升389點，高見17,603點，短暫重上10天線，但是午後升幅收窄，收市升272點或1.58%；國指收報5974點，升86點；科指升58點，收報3816點。

藍籌股差不多全線上升，表現最好的藍籌是阿里健康（0241），升4.1%，收報4.8元。科技股為升市火車頭，連跌三日的阿里巴巴（9988）及美團（3690）回升，分別升1.9%及2.3%，收報82.9元及108.3元，騰訊控股（0700）、京東（9618）、及網易（9999）升幅介乎1%至2%，分別報305.2元、113.2元及156.9元。金融股繼續向上，近期強勢的友邦（1299）愈升愈有，昨再升2.4%收報67.5元，成交金額27.2億元，是繼騰訊後第二大成交的藍籌，友邦已連升五天，累升5.72%。

法院批准境外債重組 融創升一成

內房股普遍上升，境外債重組方案獲本港法院批准的融創中國（1918）股價升10%收報2.41元，藍籌內房龍湖集團（0960）、碧桂園（2007）齊升3.4%分別報13.42元及0.9元。

新股方面，暗盤已破發的深圳天圖投資（1973）首日掛牌，股價低開17%後持續「潛水」，一度跌至4.49元，收報4.88元，較上市價6.5元低25%，成交205萬股。不計手續費，每手400股，帳面蝕648元。

分析：下周北水重臨未必利好

銀河證券環球市場部業務發展董事羅尚沛表示，港股的成交額已反映投資者對後市無太大期望，即使下周有北水重臨，亦可能是沽貨，因為除了兩會，已看不到市場有何好消息可以憧憬。他指，下周北水的流入若沒有明顯增加，後市將要試穿17000點。

訊匯證券行政總裁沈振盈認同，有北水亦不一定利好港股，由於恒指仍處尋底格局，尤其美股調整前，大戶不敢貿然做上，估計下周有機會繼續向下。

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