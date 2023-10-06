股神鐵粉重倉巴郡 入富豪榜

【明報專訊】「股神」巴菲特的鐵粉Stewart Horejsi憑藉長期重倉巴郡（美：BRK.A；BRK.B）股票，身家達到30億美元，今年躋身《福布斯》的美國400富豪榜，排名379。Horejsi與其家族的大部分資產來自巴郡股票。他曾向彭博社透露，於1980年首次購入巴郡股票，最初以每股265至300美元的價格，購入300股巴郡。他在高峰時曾持有5800股巴郡，並由1998年起開始沽出部分持股，目前仍持有4300股。按巴郡A股目前每股約52.2萬美元計算，僅4300股巴郡就為他帶來超過22億美元的淨資產。
持股價值逾22億美元
86歲的Horejsi歷年參加過逾30場巴郡股東大會，曾經歷只有10多名股東，在餐廳圍着坐疊凳的年代。他與家族的身家，甚至較巴菲特老拍檔芒格（Charlie Munger）還要高出5億美元左右。
至於巴菲特本人，雖然他已捐出逾半巴郡持股，但仍以1210億美元的財富，在《福布斯》美國400富豪榜排名第4。巴菲特自1965年擔任巴郡CEO以來，巴郡股價升了4萬倍。
此外，官司纏身的美國前總統特朗普，由於其商業地產及自家社交平台Truth Social的估值下滑，令今年身家跌近兩成至26億美元左右，在3年內兩度跌出美國400富豪榜。