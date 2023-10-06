韓「斗山機器人」上市首日升近倍

散戶1914億認購 今年新高

一般機器人主要用於工業領域，完成重複性的任務。斗山機器人主要生產與人類協作的機械臂，用於煮咖啡、炸雞、斟啤酒、在機場處理行李等服務。該公司去年整體收入約450億韓圜（約2.6億港元），經營虧損約132億韓圜（約7653萬港元），主要客戶包括現代汽車、LG及歐萊雅等。

斗山機器人表示，這是一個開始起飛的市場，準備以IPO募集的資金，用於戰略收購及海外擴張，並有意收購一家專注於機器人行動技術的公司，助機器人在工廠和倉庫之間搬運貨物。該公司強調，其發展策略是以機械臂建立多元化業務，而非製造人形機器人。該公司正試驗引入人工智能（AI）技術，擴大機器人的功能。該公司8月與微軟達成協議，將微軟的Azure OpenAI服務，用於基於GPT的機器人控制系統。配合GPT後，用戶只要發出口頭指令，機器人就可找出最佳的烹調程序，製作不同菜式。

隨着韓國政府及當地企業加大投資力度，機器人成為今年韓國最熱門的產業之一。獲三星電子投資的Rainbow Robotics（韓：277810），股價今年升約3倍。

（綜合報道）

[國際金融]