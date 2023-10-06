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經濟
國際金融

美債掀風暴高位斬半 標指估值貴隨時追跌

【明報專訊】美國國債孳息率高企，被視為全球資產「定價之錨」的美國10年期國債價格，已較自2020年3月高位下跌46%，而美國30年期國債價格更暴跌53%，令債市陷入風暴。巴克萊的分析認為，除非股市繼續崩跌，才能提振固定收益資產的吸引力，否則環球債市仍會繼續下滑。以Ajay Rajadhyaksha為首的巴克萊分析師指出，標普500指數在過去3個月下跌5%，遠低於觸發固定收益資產反彈所需的幅度。由於債券拋售的規模驚人，令股票估值可能比一個月前更昂貴，若債價要維持穩定，還要靠風險資產估值進一步下滑。

投資者在周五非農數據公布前態度審慎，美國10年期國債孳息率回落至4.7厘水平，美股3大指數早段下滑。美國勞工部昨公布，在截至9月30日當周，首次申請失業救濟人數微升至20.7萬人，低於市場預期。不過由於宏觀經濟前景轉弱，拖累國際油價昨晚續跌。

非農數據前 美股債息跌

巴克萊指出，美聯儲不大可能放棄量化緊縮（QT）計劃，意味美聯儲仍是美國國債的淨賣家。美國政府財赤上升引發的債券供應增加，也將推升債息。隨着外國央行的買債步伐放緩，美國國債的需求將會疲軟。日本投資者是美國國債的最大海外持有者，不過他們可能會轉投日本債市，因為當日本央行調整寬鬆政策，孳息率將會上升。

彭博社指出，美國長期國債價格此輪跌幅，較1981年更嚴重，當時的美聯儲主席沃爾克（Paul Volcker）為遏抑通脹進行的加息行動，推動美國10年期國債孳息率升至接近16厘。入行40年的BTIG全球利率交易聯席主管Thomas di Galoma稱，從沒想過會再次看到美國10年期國債孳息率逼近5厘，經歷全球金融海嘯後，所有人都以為利率會保持低位。

「新債王」岡拉克（Jeff Gundlach）警告，隨着美國長期國債孳息率高企，美國10年期與2年期國債孳息率倒掛正面臨逆轉（de-invert），恐是經濟衰退的信號。市場人士一般將長、短期債息倒掛，視為經濟衰退的徵兆，但當倒掛面臨逆轉，通常意味衰退快將出現。目前美國兩年期國債孳息率，僅較美國10年期國債孳息率高出0.3厘左右，倒掛幅度是3月以來最小。岡拉克警告，只要失業率微升零點幾個百分點，就是經濟衰退的警報。

隨着投資者為美聯儲的「長期高息」立場做準備，研究公司Bianco Research總裁Jim Bianco預期，債券熊市將持續多年，美國10年期國債孳息率保持4.5厘將成為新常態，令股市重新調整。

分析：87全球股災或重演

法興策略師愛德華茲（Albert Edwards）更憂慮，1987年黑色星期一的全球股災可能重演。他指出，美國國債孳息率上升，但美國股市仍具韌性，令其想起1987年股災，當時股市在債券收益率上升之際表現強勁，惟股市投資者的樂觀情緒終被遏制，令道指一天內暴跌22%，現在任何衰退的迹象，都可能令股市大跌。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕債市風暴 1987年黑色星期一 「新債王」岡拉克（Jeff Gundlach） 孳息率曲線倒掛 債價 債息

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