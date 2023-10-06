仲量聯行：黃金周內地客「打卡」為主

仲量聯行香港商舖部主管兼澳門總經理唐偉樂表示，近日與本港超過10家來自珠寶金行、國際高檔品牌、餐飲、玩具店、精品店及化妝品店等品牌的零售商接觸，指黃金周的確帶動人流顯著上升20%至30%，但生意額與平日的周末周日相若，黃金周以往對零售市道的帶動作用已不復見，四大購物區以尖沙嘴表現最優勝，營業額較平日增加。

唐偉樂稱，零售商原本憧憬黃金周對業務有幫助，惟黃金周旺丁不旺財，將令不少零售商，甚至對明年農曆新年的生意也不抱太大期望，相信第4季零售商將放緩租舖步伐，商舖租金勢將欠上升動力。唐又指，儘管政府積極推廣夜經濟，但對普遍零售商及整體經濟未見有太大幫助，反而把商場及購物街的人流轉移至夜市。

另黃金周旺丁不旺財的情况反映內地旅客的消費模式已改變，以「打卡」為主，消費為次，消費力不及以往。

寶其利街舖逾一年帳升270萬

雖然工商舖市場疲弱，但民生舖卻罕錄短炒獲利個案。資料顯示，紅磡寶其利街145至163號寶利唐樓地下6號舖，面積約800方呎，上月下旬連租約以1280萬元易手，呎價1.6萬元。

上述商舖現租予佛社，月租3.5萬元，租期至明年4月，明年5月起租金更調升10%至3.85萬元，即買家可享租金回報最少3.3厘。原業主去年5月1010萬元買入，持貨逾1年，帳面獲利270萬元或27%。

傳比亞迪250萬洽租長沙灣工廈

另外，市場消息傳出，國產電動車比亞迪（1211）或相關人士，以月租約250萬元洽租長沙灣香港紗廠工業大廈6期地庫至2樓，面積約10萬方呎，折合呎租約25元，並洽租至尾聲，料將快落實。

據比亞迪的網頁顯示，該公司在港設有多個陳列室，分別位於灣仔、尖沙嘴、元朗，另在天水圍設有服務中心。