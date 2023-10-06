明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

施永青籲政府撤辣 勿阻人買樓免出醜

【明報專訊】樓市有持續下行之勢，地產代理等業界促請政府盡快「撤辣」。中原集團主席施永青出席一活動時表示，贊成港府全面「撤辣」，現今社會大環境與十多年前炒樓風潮大不相同，政府不應因解決不到房屋供應問題，從而「阻人買樓避免出醜」，壓抑市場需求，妨礙買家入市。

避免將投資行為妖魔化

施永青又指，房地產是周期性行業，現時行業出現拐點，政府應按逆周期原則盡早「出招」救市，避免樓市跌至一發不可收拾的局面，以內地房地產為例，內地政府在問題出現時缺乏關注，導致內房爆破時，再出手救市已為時已晚，他希望政府不要步上後塵。

此外，施永青續指政府除了要關注用家權益外，還要關注投資者的需要，香港作為金融中心，本不該將投資行為妖魔化，應放手讓市場自由調節。被問及「全撤」會否激起下一輪炒風時，施又稱，出現炒賣的前提是市場認為樓價會上升，就目前市况而言，市場已清楚得知經濟未曾全面復蘇，故「撤辣」後交投量及價格或會反彈，但只是阻止樓價急劇下跌，穩定波幅，避免經濟陷入惡性循環的適時措施。

此外，嶺大兼任教授何濼生表示，本港樓市持續下行將會引發嚴重的經濟衰退，樓市交投與各行各業的經濟活動環環相扣，不少中小企要靠樓按借錢營運，若銀行因樓價下跌而「Call Loan」（提早被要求償貸），便會導致大量中小企倒閉，屆時恐怕社會將陷入「躺平」風潮，認為努力賺錢置業只會貶值，人才自然會隨着市况衰退而外流。

上 / 下一篇新聞

領展：高息拖慢增長 商戶銷售放緩 港星內地零售物業出租率齊降 審慎收購
領展：高息拖慢增長 商戶銷售放緩 港星內地零售物業出租率齊降 審慎收購
港股成交不足500億 近5年最少
港股成交不足500億 近5年最少
天圖投資暗盤價跌17％ 每手蝕444元
天圖投資暗盤價跌17％ 每手蝕444元
英媒：比利時監視阿里是否涉間諜
英媒：比利時監視阿里是否涉間諜
彭博：港府加快推動惡劣天氣開市
彭博：港府加快推動惡劣天氣開市
高院准融創境外債重組 股價曾升12%
高院准融創境外債重組 股價曾升12%
摩通花旗齊上調內地經濟增長預測 同提高至5% 指政策勢頭不斷增強
摩通花旗齊上調內地經濟增長預測 同提高至5% 指政策勢頭不斷增強
港大調低港全年增長預測至3.8%
港大調低港全年增長預測至3.8%
德勤伙浸大推可持續金融證書課程
德勤伙浸大推可持續金融證書課程
積金評級：上月強積金人均蝕6600元
積金評級：上月強積金人均蝕6600元
Uber伙HKTaxi推「按錶收費的士」
Uber伙HKTaxi推「按錶收費的士」
美債掀風暴高位斬半 標指估值貴隨時追跌
美債掀風暴高位斬半 標指估值貴隨時追跌
韓「斗山機器人」上市首日升近倍
韓「斗山機器人」上市首日升近倍
股神鐵粉重倉巴郡 入富豪榜
股神鐵粉重倉巴郡 入富豪榜
張兆聰：運油輪需求偏好 中遠海能博反彈
張兆聰：運油輪需求偏好 中遠海能博反彈
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：季績期在即 續靜觀其變
植耀輝：季績期在即 續靜觀其變
方保僑：Apple與Google 智能手機對決
方保僑：Apple與Google 智能手機對決
技術取勝：維他奶考驗9元關承接力
技術取勝：維他奶考驗9元關承接力
盧駿匡：新世界13.4元為明顯技術支持
盧駿匡：新世界13.4元為明顯技術支持
辭超媒體聯席主席等 鄭志剛轉任藝術顧問
辭超媒體聯席主席等 鄭志剛轉任藝術顧問
任志剛爆20年前秘辛 處理負資產惡化方案遭擱置
任志剛爆20年前秘辛 處理負資產惡化方案遭擱置
劉思明：港股縱反彈 仍難扭轉崩壞趨勢
劉思明：港股縱反彈 仍難扭轉崩壞趨勢
周顯：中國天然氣倍升原因
周顯：中國天然氣倍升原因
譚新強：最大債務危機 真不是恒大是美國
譚新強：最大債務危機 真不是恒大是美國
湯文亮：能夠受辱 才可做地產評論員
湯文亮：能夠受辱 才可做地產評論員
日本租金升外資垂青 豪宅看高一線
日本租金升外資垂青 豪宅看高一線
嘉湖暑假後續旺租 上月82宗八年高 按月增四成 超同月23宗買賣2.6倍
嘉湖暑假後續旺租 上月82宗八年高 按月增四成 超同月23宗買賣2.6倍
憧憬減辣後樓市彈 買家1420萬購新城市廣場
憧憬減辣後樓市彈 買家1420萬購新城市廣場
親海駅擬施政報告前撤「呼吸Plan」
親海駅擬施政報告前撤「呼吸Plan」
仲量聯行：黃金周內地客「打卡」為主
仲量聯行：黃金周內地客「打卡」為主