明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

憧憬減辣後樓市彈 買家1420萬購新城市廣場

【明報專訊】雖然市場觀望氣氛濃厚，但仍有部分買家因憧憬政府出招減辣後樓價會轉勢向上，趁施政報告前「偷步」入市。美聯首席聯席區域經理梁兆堅表示，沙田新城市廣場海桐閣中層B室，近日獲同區換樓客承接，實用954方呎，3房1套連工人套房間隔，附大量入牆家俬，原以1480萬元放盤，近日經議價後減60萬元或4%，以1420萬元易手，實呎約14,885元。原業主2003年375萬元購入，帳面獲利1045萬元或約2.8倍。

天晉II 3房1140萬沽 4年實蝕一成

此外，亦有買家趁機入市將軍澳天晉II蝕讓貨。美聯助理營業董事冼國章表示，天晉II 2B座高層C室，實用面積648方呎，3房1套間隔，原以1195萬元放盤，有睇樓超過半年換樓客有感近日樓價回落，亦趁本月有機會「減辣」前入市，最終以1140萬元承接上述單位，實呎17,593元。原業主2019年1200萬元購入，帳面蝕60萬元或5%，連使費料蝕約125萬元或逾一成。

高爾夫．御苑開放式6年實蝕205萬

新界北半新盤再錄大幅蝕讓個案。區內代理指，上水高爾夫．御苑7座高層K室，實用280方呎，開放式單位，兩周前以315萬元放盤，放盤價已屬屋苑二手新低，最終經議價後再減11萬元或3%，以304萬元易手，實呎10,857元，為屋苑二手價新低。原業主單是區內已有多個收租投資單位，並在2017年以約504萬元一手購入上述單位，是次屬減磅沽貨，但單是帳面已蝕200萬元或40%，為屋苑歷來蝕幅最大個案，連使費及發展商當時提供的回贈計，料實蝕約205萬元或41%。

東堤灣畔低層3房實呎險守萬元

另外，東涌區本月首5日僅錄1宗二手成交。美聯助理區域經理李錦榮表示，東涌東堤灣畔6座低層A室，實用面積772方呎，3房1套間隔，享部分海景，以920萬元放盤近一年，其後隨市况下調叫價，至近日經議價後減至800萬元沽出，實呎10,363元，險守萬元大關，為屋苑自2021年6月後呎價新低。原業主2009年初金融海嘯後以約270.7萬元購入上址，帳面獲利約529萬元或近兩倍。

上 / 下一篇新聞

領展：高息拖慢增長 商戶銷售放緩 港星內地零售物業出租率齊降 審慎收購
領展：高息拖慢增長 商戶銷售放緩 港星內地零售物業出租率齊降 審慎收購
港股成交不足500億 近5年最少
港股成交不足500億 近5年最少
天圖投資暗盤價跌17％ 每手蝕444元
天圖投資暗盤價跌17％ 每手蝕444元
英媒：比利時監視阿里是否涉間諜
英媒：比利時監視阿里是否涉間諜
彭博：港府加快推動惡劣天氣開市
彭博：港府加快推動惡劣天氣開市
高院准融創境外債重組 股價曾升12%
高院准融創境外債重組 股價曾升12%
摩通花旗齊上調內地經濟增長預測 同提高至5% 指政策勢頭不斷增強
摩通花旗齊上調內地經濟增長預測 同提高至5% 指政策勢頭不斷增強
港大調低港全年增長預測至3.8%
港大調低港全年增長預測至3.8%
德勤伙浸大推可持續金融證書課程
德勤伙浸大推可持續金融證書課程
積金評級：上月強積金人均蝕6600元
積金評級：上月強積金人均蝕6600元
Uber伙HKTaxi推「按錶收費的士」
Uber伙HKTaxi推「按錶收費的士」
美債掀風暴高位斬半 標指估值貴隨時追跌
美債掀風暴高位斬半 標指估值貴隨時追跌
韓「斗山機器人」上市首日升近倍
韓「斗山機器人」上市首日升近倍
股神鐵粉重倉巴郡 入富豪榜
股神鐵粉重倉巴郡 入富豪榜
張兆聰：運油輪需求偏好 中遠海能博反彈
張兆聰：運油輪需求偏好 中遠海能博反彈
港元定存高息精選
港元定存高息精選
植耀輝：季績期在即 續靜觀其變
植耀輝：季績期在即 續靜觀其變
方保僑：Apple與Google 智能手機對決
方保僑：Apple與Google 智能手機對決
技術取勝：維他奶考驗9元關承接力
技術取勝：維他奶考驗9元關承接力
盧駿匡：新世界13.4元為明顯技術支持
盧駿匡：新世界13.4元為明顯技術支持
辭超媒體聯席主席等 鄭志剛轉任藝術顧問
辭超媒體聯席主席等 鄭志剛轉任藝術顧問
任志剛爆20年前秘辛 處理負資產惡化方案遭擱置
任志剛爆20年前秘辛 處理負資產惡化方案遭擱置
劉思明：港股縱反彈 仍難扭轉崩壞趨勢
劉思明：港股縱反彈 仍難扭轉崩壞趨勢
周顯：中國天然氣倍升原因
周顯：中國天然氣倍升原因
譚新強：最大債務危機 真不是恒大是美國
譚新強：最大債務危機 真不是恒大是美國
湯文亮：能夠受辱 才可做地產評論員
湯文亮：能夠受辱 才可做地產評論員
日本租金升外資垂青 豪宅看高一線
日本租金升外資垂青 豪宅看高一線
嘉湖暑假後續旺租 上月82宗八年高 按月增四成 超同月23宗買賣2.6倍
嘉湖暑假後續旺租 上月82宗八年高 按月增四成 超同月23宗買賣2.6倍
施永青籲政府撤辣 勿阻人買樓免出醜
施永青籲政府撤辣 勿阻人買樓免出醜
親海駅擬施政報告前撤「呼吸Plan」
親海駅擬施政報告前撤「呼吸Plan」
仲量聯行：黃金周內地客「打卡」為主
仲量聯行：黃金周內地客「打卡」為主