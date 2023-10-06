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經濟

香港地產

嘉湖暑假後續旺租 上月82宗八年高 按月增四成 超同月23宗買賣2.6倍

【明報專訊】暑期傳統租賃旺季雖已結束，但市場觀望氣氛濃厚，部分大型屋苑租賃遠勝買賣交投，其中十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，上月錄得約82宗租賃成交，創8年來單月新高，除較暑假期間8月份勁升約四成外，亦遠超同月23宗買賣成交約2.6倍。此外，同為十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月首5日已錄逾10宗租賃成交，平均每日兩宗，為本月十大屋苑中暫時租賃最旺的屋苑。

明報記者 歐陽慧恩

新一份《施政報告》本月25日公布，更令樓市本已觀望的氣氛推至高點，不少準買家寧願暫時租住物業再作打算。嘉湖山莊上月租賃宗數不但創出8年按月新高，呎租亦見明顯回升。

中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊上月平均實用呎租約22.5元，按月升約4.6%，而屋苑本月首5日僅錄兩宗二手買賣，租賃則暫錄約5宗成交，其中美湖居8座低層A室，實用629方呎，3房1套間隔，向東南，原叫租1.38萬元，議價後以月租1.2萬元租出，減約1800元或13%，實用呎租19元。單位業主2011年約239.8萬元購入，租金回報約6厘。

太古城本月首5日10宗租賃

除嘉湖山莊外，其餘屋苑同樣出現租賃與買賣表現兩極的情况，綜合市場資訊，本月首5日十大屋苑暫錄約9宗買賣成交，其中藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及東涌映灣園仍未錄任何買賣成交，反觀租賃成交總數卻錄約42宗。利嘉閣首席聯席董事林俊傑更指出，十大屋苑中，本月租賃交投暫時最活躍為太古城，首5日已錄約10宗，屋苑最新租賃成交為燕宮閣高層F室，實用716方呎，3房間隔，望園景，獲本地家庭客以月租2.4萬元承租，實用呎租約34元。業主早於1994年490萬元購入，租金回報約5.9厘。

新都城兩房租1.6萬 回報5.9厘

此外，中原高級分區營業董事柯勇亦指出，將軍澳新都城上月共錄29宗租賃成交，本月暫錄4宗，最新一宗為1期6座高層B室，實用364方呎，兩房間隔，近日以月租1.6萬元租出，呎租達約44元，業主2012年以323萬元購入，租金回報達5.9厘。

珀麗灣3房租2.35萬 呎租28元

另外，市區大型屋苑近月租金大幅反彈，部分租客因而遷入位置較偏遠地區，香港置業助理分區董事熊建明表示，馬灣珀麗灣2期6座低層D室，實用831方呎，屬3房套連工人套間隔，享青馬大橋維港海景，單位原以2.4萬元放租，經議價後僅略減500元，以月租2.35萬元租出，實用呎租約28.3元，業主2019年930萬元購入，租金回報約3厘。

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