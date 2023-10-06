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經濟
2023年10月6日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
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摩通花旗齊上調內地經濟增長預測 同提高至5% 指政策勢頭不斷增強
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周顯：中國天然氣倍升原因
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憧憬減辣後樓市彈 買家1420萬購新城市廣場
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親海駅擬施政報告前撤「呼吸Plan」
仲量聯行：黃金周內地客「打卡」為主
周顯：中國天然氣倍升原因
【明報專訊】過去3個月，大市跌了兩千點，中國天然氣（0931）卻升了1倍，箇中原因，在本周二終於揭曉了。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
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