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經濟

Uber伙HKTaxi推「按錶收費的士」

【明報專訊】Uber於2021年收購HKTaxi後，昨宣布與HKTaxi合作，由10月9日（下周一）起在Uber應用程式加入「按錶收費的士」行程選項，乘客可根據表價付費，功能將額外連接HKTaxi逾1萬名的士司機。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，新功能推出後，Uber將可覆蓋全港約八成的士司機，可為用戶提供更多選擇，HKTaxi及Uber將繼續以兩個應用程式運作，無意合併為一。

額外連接HKTaxi逾萬名的士司機

他指出，現時的士行業面對缺乏年輕司機入行、收入不穩及服務參差的困難，而乘客在繁忙時間亦難以截車，的士站更是大排長龍，Uber今次新增「按錶收費的士」選項，可為用戶提供更多選擇。

鍾志霆解釋，HKTaxi使用「搶單」機制，司機需自行爭取訂單；Uber則是「派單」形式，通過系統派出最合適的司機，現時HKTaxi司機毋須重新於Uber登記，用戶在Uber選擇按表收費的士後，訂單將會連結至HKTaxi的應用程式並由司機「搶單」，完成車程後乘客可通過Uber作電子支付。他相信，港人已習慣的士按表收費，該行程選項將會頗受歡迎。

用戶可通過Uber作電子支付

鍾志霆又指出，自今年初通關後，由3月起已見不少旅客訪港，Uber來自旅客的生意亦有所增長，司機數量未見受移民潮等因素影響，整體變化不大。

相關字詞﹕鍾志霆 按錶收費的士 電子支付 的士司機

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