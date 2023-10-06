德勤伙浸大推可持續金融證書課程

【明報專訊】德勤伙香港浸會大學商學院和香港共享價值計劃推出綠色及可持續金融（GSF）證書課程，該課程提供可持續金融和投資的專業知識及實戰經驗，如綠色及可持續金融產品、金融機構的報告和披露，以及地區性的監管和政策環境等。德勤指課程旨在培育新一代GSF專業人才，以收窄香港在綠色及可持續金融領域的人才缺口。
現時GSF人才缺口或約2萬
有關課程分為「核心專業課程」及「進階專業課程」兩部分，總長25小時，授課形式為面授及以英文傳授。德勤合伙人陳子偉以財政預算案內的「先導計劃」2億元資助，以及每人資助額約1萬元作粗略估算，現時香港或有約2萬個GSF人才的缺口。德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，現時上市公司約2000家，假設公司每間公司招聘1至2人，已需約5000個GSF人才。
冀金管局擴充其數據庫
德勤可持續發展與氣候變化事業群總監陸偉賢表示，現時金管局有對氣候風險壓力測試的新要求，惟該局7月時推出的「綠色及可持續金融數據資源信息庫」，未能向金融業界全面地提供有關數據；另外，國際可持續準則理事會（ISSB）於6月底發布首批準則IFRS S1和IFRS S2，另外，港交所亦計劃於明年實施新的披露要求，屆時上市公司需披露溫室氣體排放範圍三（即牽涉企業活動而產生的排放，其中包括供應商和顧客）。
陸偉賢表示，德勤有向港交所（0388）提交意見，指出對上市公司而言，要得到第一手數據（Primary data）特別複雜和困難。實際上，有很多上市公司參考二手數據（Secondary data），利用行業上的平均值去估算其範圍三碳排放，希望金管局未來可進一步擴充其數據庫。
明報記者 江陵凱
相關字詞﹕港交所 陳子偉 先導計劃 溫室氣體排放範圍三 國際可持續准則理事會 綠色及可持續金融數據資源訊息庫 綠色及可持續金融 德勤