德勤伙浸大推可持續金融證書課程

現時GSF人才缺口或約2萬

有關課程分為「核心專業課程」及「進階專業課程」兩部分，總長25小時，授課形式為面授及以英文傳授。德勤合伙人陳子偉以財政預算案內的「先導計劃」2億元資助，以及每人資助額約1萬元作粗略估算，現時香港或有約2萬個GSF人才的缺口。德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，現時上市公司約2000家，假設公司每間公司招聘1至2人，已需約5000個GSF人才。

冀金管局擴充其數據庫

德勤可持續發展與氣候變化事業群總監陸偉賢表示，現時金管局有對氣候風險壓力測試的新要求，惟該局7月時推出的「綠色及可持續金融數據資源信息庫」，未能向金融業界全面地提供有關數據；另外，國際可持續準則理事會（ISSB）於6月底發布首批準則IFRS S1和IFRS S2，另外，港交所亦計劃於明年實施新的披露要求，屆時上市公司需披露溫室氣體排放範圍三（即牽涉企業活動而產生的排放，其中包括供應商和顧客）。

陸偉賢表示，德勤有向港交所（0388）提交意見，指出對上市公司而言，要得到第一手數據（Primary data）特別複雜和困難。實際上，有很多上市公司參考二手數據（Secondary data），利用行業上的平均值去估算其範圍三碳排放，希望金管局未來可進一步擴充其數據庫。

明報記者 江陵凱