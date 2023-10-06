港大調低港全年增長預測至3.8%

料第4季失業率2.7% 25年新低

港大指出，隨着旅客人數顯著回升，帶動旅遊業相關的香港服務出口，預計下半年經濟增將會加快，第三季香港經濟增長預計有4.7%。就業市場則回復至疫前全民就業水平，料失業率由第三季的2.8%輕微下降至第四季的2.7%，失業率為25年來的新低。

標普：原材料運輸成本增 打擊營商信心

另外，標普昨公布香港9月採購經理指數（PMI）按月減少0.2至49.6，連續第3個月低於50，但高過7月的49.4。標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，香港私營環境於第三季末持續轉差，新訂單跌幅擴大，加上採購價格又再因原材料和運輸成本攀升而加速上漲，若情况持續，或進一步打擊營商信心。

該報告指出，出口外貿的訂單需求整體轉差，促使企業縮減經營活動，當中以製造業的減產幅度最大。有見於訂單減少，企業繼續減購投入品，跌幅更是去年5月以來最急，並維持看淡業務前景，主要由於業者憂慮競爭加劇、成本飈升和經濟轉差等因素。

報告又指隨着原材料價格、運輸成本和員工薪酬持續上漲，整體投入成本再度攀升，企業故將部分升幅轉嫁客戶。雖然投入成本與產出售價的升幅仍高於長期平均值，但升幅有所放緩，顯示價格壓力正在減退。