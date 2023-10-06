彭博：港府加快推動惡劣天氣開市

【明報專訊】特首李家超本月25日發表施政報告，或加入惡劣天氣下維持港股運作的部分。彭博引述知情人士報道，港府正推動加快實施在颱風等惡劣天氣期間保持金融市場運作的建議，財政司長陳茂波的辦公室已指示專責工作小組，數周內提交一份可行的計劃。若小組能提交方案，特首施政報告便有機會加入惡劣天氣下港股維持運作的內容。政府發言人對報道不予置評。
傳指示專組數周內交計劃
該工作小組由港交所（0388）、監管機構及本地金融機構組成，過去幾個月討論缺乏明顯進展。今年5月已有消息指，港府正在擬訂颱風及暴雨期間正常交易的計劃，跟進財政司長陳茂波2月份在財政預算案提出的相關建議。但過去幾個月缺乏明顯進展。在上月颱風和暴雨導致港股連續兩個周五休市之後，該問題變得更加緊迫。
證券界人士過去強調，現行市場機制下，8號風球以上颱風或黑雨信號懸掛等惡劣天氣下，不單港股及期貨市場暫停，銀行亦不會營業。若銀行關閉情况下，港股及期貨市場維持運作，遇上市况波動股票及期貨孖展戶口須補倉時，若因銀行關門無法處理資金過帳，券商可能被迫採取「斬倉」等風險管理措施。若不解決款項過帳等難題，惡劣天氣維持港股交易恐難以推行。
議員倡用科技助入票交收
立法會議員（金融服務界）李惟宏表示，外國在惡劣天氣下開市運作，其實很多時會有銀行繼續營運支持，但是香港在遇到打風時，銀行卻沒有營業。因此若當局提供機制，令業界在惡劣天氣下運作時，仍能繼續交收、結算及確保資金到位，解決到出金、入金問題的話，料業界多數願意配合。當中他以個別銀行提供手機App入票為例，認為當局可以考慮運用科技，處理好在打風下運作入票交收工作。另一選項之一包括彭博早前報道的讓小經紀可延期交收及結算，結算所須為相關風險包底。不過延期交收及結算可能造成銀行工作短時間積壓，但預見問題或只會持續一、兩日，並非不可解決。