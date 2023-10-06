彭博：港府加快推動惡劣天氣開市

傳指示專組數周內交計劃

該工作小組由港交所（0388）、監管機構及本地金融機構組成，過去幾個月討論缺乏明顯進展。今年5月已有消息指，港府正在擬訂颱風及暴雨期間正常交易的計劃，跟進財政司長陳茂波2月份在財政預算案提出的相關建議。但過去幾個月缺乏明顯進展。在上月颱風和暴雨導致港股連續兩個周五休市之後，該問題變得更加緊迫。

證券界人士過去強調，現行市場機制下，8號風球以上颱風或黑雨信號懸掛等惡劣天氣下，不單港股及期貨市場暫停，銀行亦不會營業。若銀行關閉情况下，港股及期貨市場維持運作，遇上市况波動股票及期貨孖展戶口須補倉時，若因銀行關門無法處理資金過帳，券商可能被迫採取「斬倉」等風險管理措施。若不解決款項過帳等難題，惡劣天氣維持港股交易恐難以推行。

議員倡用科技助入票交收

立法會議員（金融服務界）李惟宏表示，外國在惡劣天氣下開市運作，其實很多時會有銀行繼續營運支持，但是香港在遇到打風時，銀行卻沒有營業。因此若當局提供機制，令業界在惡劣天氣下運作時，仍能繼續交收、結算及確保資金到位，解決到出金、入金問題的話，料業界多數願意配合。當中他以個別銀行提供手機App入票為例，認為當局可以考慮運用科技，處理好在打風下運作入票交收工作。另一選項之一包括彭博早前報道的讓小經紀可延期交收及結算，結算所須為相關風險包底。不過延期交收及結算可能造成銀行工作短時間積壓，但預見問題或只會持續一、兩日，並非不可解決。