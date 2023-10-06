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經濟

英媒：比利時監視阿里是否涉間諜

【明報專訊】英國《金融時報》報道，比利時部門懷疑中國當局正在利用其在西方日益增長的經濟影響力，因此一直監視阿里巴巴（9988）在歐洲的主要物流中心是否從事間諜活動。報道引述消息指，比利時國家安全局（VSSE）正監視阿里在內的中國實體公司，有否進行間諜活動及干擾活動等，阿里及菜鳥則否認有任何不當行為。

阿里菜鳥否認有不當行為

報道指出，阿里於2018年與比利時政府簽署協議，包括旗下物流公司菜鳥於比利時列日機場投資建立e-Hub（電商物流樞紐）。

不過，消息人士指出，e-Hub開通近兩年來，VSSE一直監控其營運，其中一個審查領域包括整理敏感經濟信息的軟件系統。同時，由於中國法律迫使中國公司需與當局和情報部門分享資訊，中國有意圖和能力利用有關數據作非商業用途，因此引起VSSE的關注。

報道引述一名熟悉菜鳥IT系統的人士指，公司可存取有關商家、產品、運輸詳細資訊和流程。報道指，阿里及菜鳥同時否認有任何不當行為，並稱「最大關注點為資料安全和隱私保護是業務」，公司遵守所有法律及法規，包括歐盟《一般資料保護規例》（GDPR）。

根據菜鳥的初步招股文件，公司分別在列日及馬來西亞吉隆坡設立兩個e-Hub，用於分揀、合包及清關分別來往歐洲及東南亞的快遞包裹及其他貨物。列日e-Hub擁有逾20萬噸的年空運能力，連接超過230條運輸線路，可到達38個國家或地區。

相關字詞﹕菜鳥 軟件系統 間諜活動 比利時國家安全局 阿里巴巴

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