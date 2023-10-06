英媒：比利時監視阿里是否涉間諜

阿里菜鳥否認有不當行為

報道指出，阿里於2018年與比利時政府簽署協議，包括旗下物流公司菜鳥於比利時列日機場投資建立e-Hub（電商物流樞紐）。

不過，消息人士指出，e-Hub開通近兩年來，VSSE一直監控其營運，其中一個審查領域包括整理敏感經濟信息的軟件系統。同時，由於中國法律迫使中國公司需與當局和情報部門分享資訊，中國有意圖和能力利用有關數據作非商業用途，因此引起VSSE的關注。

報道引述一名熟悉菜鳥IT系統的人士指，公司可存取有關商家、產品、運輸詳細資訊和流程。報道指，阿里及菜鳥同時否認有任何不當行為，並稱「最大關注點為資料安全和隱私保護是業務」，公司遵守所有法律及法規，包括歐盟《一般資料保護規例》（GDPR）。

根據菜鳥的初步招股文件，公司分別在列日及馬來西亞吉隆坡設立兩個e-Hub，用於分揀、合包及清關分別來往歐洲及東南亞的快遞包裹及其他貨物。列日e-Hub擁有逾20萬噸的年空運能力，連接超過230條運輸線路，可到達38個國家或地區。