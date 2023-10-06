天圖投資暗盤價跌17％ 每手蝕444元

天圖投資昨公布招股結果，公開發售認購不足，獲26%認購，認購一手400股，中籤率100%；其國際發售部分獲輕微超額認購。公司以每股接近招股價下限範圍的6.5元定價，集資淨額約10.085億元。原招股價介乎5.8元至11.4元。

另外，曾於4月遞交上市申請及後失效的內地食材品牌鍋圈食品日前再向港交所提交上市申請，根據其初步招股文件顯示，去年公司收入71.7億元（人民幣，下同），增長81%，純利錄2.3億元，按年扭虧。今年1至4月收入按年減少3.8%至20.8億元，盈利1.1億元。華泰國際、中金擔任其聯席保薦人，早前外電報道，鍋圈集資規模介乎3億至5億美元。

鍋圈再闖關 首4月賺1.1億

鍋圈食品為火鍋食材概念股，其打邊爐的「肉類」和「丸類及滑類」在今年首4個月貢獻收入19.9%及19.2%，而火鍋湯底則貢獻10.3%。截至4月底，鍋圈食品在全國零售門店總數達9844家，當中包括9838家加盟店及6家自營店，上市前投資者包括IDG、天圖基金、茅台基金等。