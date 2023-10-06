港股成交不足500億 近5年最少

走勢牛皮 收市升18點

恒指高開54點後升幅曾縮至1點，及後隨外圍向上，最多升140點高見17,336點，午後美債息由日內低位反彈，港股升幅隨美期倒跌收窄；國指收報5887點，微升5點；科指升5點，收報3757點。

昨天全日有45隻藍籌上升，友邦（1299）升0.8%，連續第四個交易日上升，騰訊（0700）、匯控（0005）分別升0.7%及0.2%，三家股份支撐大市；內需股做好，富瑞料百威（1876）上季銷售上升，全日升5.4%，為表現最好藍籌，萬洲國際（0288）升3.2%，華潤啤酒（0291）升2.4%。

市場憧憬政府就樓市「撤辣」，本地地產股普遍繼續做好，新世界（0017）升2.2%，恒地（0012）升1.4%，新地（0016）升0.8%；日前捱沽的新能源車股普遍做好，小鵬（9868）升4.8%，蔚來（9866）彈2.8%，理想汽車（2015）升1.6%。科技股個別發展，京東（9618）升1.1%，阿里巴巴（9988）跌0.5%，美團（3690）跌近1%

另外，恒生（0011）公布，第三季每股派息1.1元，與今年首兩季相同，按年多派57.14%。除淨日為本月18日，11月9日派送。恒生不會按季度披露業績，全年業績料會跟隨母行滙控，於明年2月21日公布。

分析：料到尋底最後階段

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，昨天幾隻重磅藍籌騰訊、匯控及友邦相當硬淨，為大市帶來支持，亦同時令淡友卻步，畢竟現時做淡利潤空間未必太大，大市一旦跌唔落反被挾倉可能更傷，倒不如暫時觀望，等下周北水回歸才再部署。

第一上海首席策略師葉尚志說，雖然近日市場擔心日圓過弱或將引發日本央行干預，令美元的升勢有所遇阻，但整體而言美匯指數仍處於升勢，始終不利股市表現，港股短期持續尋底格局未變，但他認為現時市場可預見的負面因素已盡出，相信港股已到尋底的最後階段。