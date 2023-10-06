領展：高息拖慢增長 商戶銷售放緩 港星內地零售物業出租率齊降 審慎收購

明報記者 陳偉燊、江陵凱

按香港零售租戶的類別計，季內超級市場及食品類銷售跌幅達6.5%，較此前年度跌幅1.3%，跌勢明顯擴大5.2個百分點（見圖）；一般零售則仍然在季內錄得銷售增長6.7%，同較年結時的9.6%升幅有所放緩。至於飲食類季內銷售增幅則高達12.9%，較之前年度的升幅10.5%擴大。領展指，旗下零售物業之一的黃大仙中心較早前受到黑雨影響致部分樓層一度水浸，共有8名商戶受到影響，地庫樓層運作在水浸過後一天內已恢復運作。

黃大仙中心8商戶受黑雨影響

租務方面，最新季度數據顯示，香港、內地及新加坡的零售物業租用率，由上年度結的98.3%、95.2%及99.9%，分別降至現年度首季度的97.9%、87.2%及99.4%，只有澳洲零售物業租用率由上年度的96.9%，升至今年首季的98.2%。而包括英國和澳洲的國際寫字樓租用率，則分別由上年度的90%，升至現年度首季的94.1%。

翻新項目方面，最新數據指出東頭街市翻新計劃已完成，涉資2800萬元，較今年5月業績後的投資者簡報所示多出200萬元，投資回報率達12.9%；至於啟田商場的翻新計劃則維持預算1.39億元，料按原定計劃於今年底完成，待完成翻新後，店舖數目將多增58%；廣州天河領展廣場的資產翻新計劃預算金額，較5月簡報時預算多出1億元人民幣，最新翻新預算達3億元人民幣，首階段將於9月份完成，料將可把原來百貨公司所空置的面積釋放，投資回報率達約12%。

轉向輕資產模式 暫毋須再融資

領展截至3月底淨資產負債比率及平均借貸成本，分別為17.8%及3厘，最新投資者簡報中未有更新資料。集團重申業務多元化轉向輕資產模式，收購新項目採審慎及耐心取態。領展指出，直到2024/25年度尾均沒有再融資需要，擬透過改進營運現金流，及利用對冲及掉期手段減低資金波動性以促進增長。