周顯：「鈔能力」抗絕症

按說，漸凍症是絕症，患者很難活超過幾年，但是霍金卻活上了幾十年，Simon也是頑強地繼續活下去，這固然是生存意志頑強，也是因為他們有「鈔能力」。聽說，每過幾年，他便到美國去試新藥，當然是極其昂貴，但對他而言，不過是九牛一毛，小意思。

在這期間，繼續炒股票，而且不停買樓，少說也買了幾十個單位。最為人津津樂道的是，他聽從了風水大師的意見，九七後，賣掉了地利根德閣三千多呎的豪宅，搬進了土瓜灣傲雲峰的幾百呎蝸居，沒多久便翻身了，身體狀况也可維持，因此，他一口氣在這物業買了十多個單位。

至於這神到了極點風水大師，無人不識，就是當年在《明報》當過編輯的那位，現在已成為業界的泰山北斗。我和Simon見面，多數是唱K，由於他長期支持娛樂事業，因此有大量小明星小歌星相伴，十分熱鬧。不過，這二十多年來，眼看他從沒事變成略跛，然後日漸惡化，疫情前見到他，坐在輪椅，雙手還可移動，比霍金的情况好得太多。

這名朋友在9月1日仙遊，享年68歲，非因漸凍症，而是因為新冠或感冒的併發症，也許，這幾年市况不佳，壓抑鬱悶，也不無關係吧。其追思會正是在今日下午6時舉行，相信股壇中人，少說也有七八成到來懷念。

[周顯 投資二三事]