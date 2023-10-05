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經濟
2023年10月5日星期四
技術取勝
投資策略
本財年賣地補價收益156億 達標18% 今季項目涉3200伙 市建局港鐵成主力
發展局：空置率逾一成 「緩推」商業地
粉嶺洋房華第部署招標推售
美孚業主持貨8年 損手逾一成
莊士斥4000萬 購嘉咸街地舖
上市公司商會：減印花稅屬小修小補 指歐美資金不太來港 須拓中東資金
恒指再跌135點 缺北水成交額不足600億
星展：A股港股轉勢 取決內企定價能力等
金管局貼現窗投放5.48億
港股今年回購狂潮 官媒：金額達809億
菜鳥委任大摩為IPO整體協調人
大灣區航空：明年機隊倍增至8架 暑假載客率七成至八成 馬尼拉航線最快11月初啟航
靄華港鐵尖東站首設當押店
港交所推平台 提高滬深港通結算效率
安盛：內地客續回流 整體業務料持續增長
中駿銀團貸款到期未還 4境外美元債停牌
聯合國貿發會議倡央行放寬2%通脹目標
積金局：今年4至8月拖欠供款個案增4%
美「小非農」職位增長放緩 市場加息預期降溫 下月加息概率降至兩成
美聯儲線人：長債息飈 威脅軟着陸
日圓兌美元149徘徊 日官方未透露曾否干預匯市
張兆聰：恒指長期走勢差 維持有反彈無上升
美元定存高息精選
技術取勝：貓眼娛樂料11.3元有阻力
劉思明：高息環境 生科股仍具承接力
周顯：「鈔能力」抗絕症
湯文亮：想長命百歲 要做收租佬
美聯旺舖江靜明：夜繽紛暫屬利好 舖市最快明年復蘇
8月促成3宗逾億元成交 賺佣金近千萬
技術取勝：貓眼娛樂料11.3元有阻力
【明報專訊】五礦資源中線或拾級向下（圖）
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本財年賣地補價收益156億 達標18% 今季項目涉3200伙 市建局港鐵成主力
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