積金局：今年4至8月拖欠供款個案增4%

積金局年初表示積金易平台開發進度較預期落後，至7月時指軟件開發工作已大致完成，劉麥嘉軒昨日重申有信心按預期在2025年，完成轉移所有強積金帳戶的進度，目前平台測試進度良好，在明年第二季將有5家小型強積金受託人的強積金帳戶先行轉移至積金易平台，其餘帳戶則按其受託人管理產規模，由小至大依次加入平台。

市道回穩 料欠供情况緩和

至於積金易較預期延後會否影響強積金對冲，劉麥嘉軒指特首李家超早前已公布在2025年5月1日落實取消，而取消對冲的實施與積金易平台運作沒有關係。她又稱，積金易平台推出，將大幅提升當局執法效率，包括有助減低不慎逾期供款、透過平台直接收到欠款報告等。此外，積金局表示去年有1.99萬名僱主為僱員作自願供款，按年增加5.29%，相關金額按年上升9.77%至146億元。劉麥嘉軒表示，疫情期間僱主為僱員作自願供款的數字和金額均有上升，認為本港人才競爭激烈，員工除了在意人工、即時福利外，更為注重退休保障，因此僱主願意提高退休保障以挽留人才。