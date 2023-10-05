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經濟

聯合國貿發會議倡央行放寬2%通脹目標

【明報專訊】聯合國貿發會議（UNCTAD）發表《2023年貿易和發展報告》，預計世界經濟增長將由去年的3%放緩至今年的2.4%，明年更是近乎未見反彈迹象，料大多數地區的經濟增長將顯著放緩。雖然巴西、中國、日本、墨西哥和俄羅斯可逆轉整體趨勢錄得增長，但預計幅度不會很強。

報告提到，通脹已由去年底高位回落，不過回落主要由於供給側壓力紓緩，下跌幅度緩慢且不穩定。此外，貨幣緊縮政策對緩解物價影響甚微，且在不平等和投資前景受損方面付出巨大代價，生活成本和薪金增長不足，繼續擠壓各地家庭預算。

報告強調，如果不改變疫情期間的政策方向及相關的制度改革，大部分國家將經歷低速及排他性增長的「失落的十年」。報告建議，可從財政、貨幣和供應措施方面平衡政策組合，以實現金融穩定、促進生產投資，同時創造更好的就業機會，央行亦應放寬2%的通脹目標，並發揮更大範圍的穩定作用。

中國需更強力政策 明年始達標

至於中國經濟，報告指中國經濟於今年開始復蘇，增長速度將比歐元區快10倍以上，不過其放寬封鎖措施後第一年增長速度未有預期那麼快，明年亦需採取更強而有力的政策才能實現5%的增長目標。報告認為，問題主要在於內地需求疲軟，特別是消費支出，但私人投資亦依然低迷，對創造就業帶來不利影響，強調中國政府並不缺乏財政擴張的政策空間。

相關字詞﹕聯合國貿發會議 貨幣政策 經濟增長 聯合國 中國經濟

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