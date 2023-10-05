中駿銀團貸款到期未還 4境外美元債停牌

【明報專訊】再有小型內房股違約，中駿集團（1966）公布，在昨日（10月4日）無根據2021年3月22日簽訂的銀團貸款協議支付已到期的本金和利息共約6100萬美元，事件已導致公司境外美元債出現違約，公司申請將4隻境外美元債停牌，直至另行通知。中駿昨跌5.26%，收報0.27元，為自2016年以來新低。
4美元債未還本金共18億美元
公司指出，未付銀團貸款本金及利息的事件，可能會導致債權人根據相關融資的相應條款要求加快償還債務及或採取行動。截至公告日，集團尚未收到有關境外債權人要求加快償還債務的任何通知。因應集團目前面臨的挑戰，認為應立即探討整體債務的全面解決方案，以確保集團長遠發展，並保障所有持份者的利益。
中駿指出，將盡快委聘外部顧問，協助就現在的資本結構及流動性進行評估，並探索可行的全面解決方案。公司計劃積極與境外債權人溝通，爭取其支持和理解，以期友好解決債務問題。
據中駿指出，目前已向聯交所申請將4隻美元境外債券停牌，直至另行通知，上述美元債的未償還本金合計18億美元，分別為2024年4月到期7.375厘的5億美元債、2024年9月到期5.95厘4.5億美元債、2025年5月到期7厘5億美元債及2026年2月到期6厘的3.5億美元債。
公司表示，由2022年起至今已償還境外債務本利和共計15.6億美元，惟踏入2023年第二季，集團的銷售持續下滑，流動資金緊張狀况日益嚴峻，境外兌付債務壓力持續增加。即使集團竭盡全力，流動現金及銀行存款可能無法履行當前和日後義務所需，導致此次違約。